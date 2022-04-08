Erişte Tarifi: Hazır Ve Ev Yapımı Erişte Nasıl Pişirilir, Kaç Dakikada Pişer Ve Haşlanır?

Eriştenin yapımı oldukça zahmetsiz olduğundan zor zamanların kurtarıcı olarak görülüyor. Makarna gibi kullanılmasının yanı sıra kızartma olarak ya da çorbada kullanılarak bambaşka lezzetlerde karşımıza çıkıyor. Hızlıca piştiğinden tencerenin başından ayrılmamak, erişte yaparken önem taşıyor. Sizler için erişte tarifi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Erişte Nasıl Pişirilir?

Pratik lezzetler arasında yer alan erişteyi ister sade isterseniz de çeşitli soslar eşliğinde tüketebilirsiniz. Lezzetli bir erişte yapımının püf noktası ise tencerenin içerisine bol su koymaktan geçiyor. Suyun kalitesi de yemeğin lezzetinde etkili olduğundan içme suyu kullanmanız tavsiye ediliyor. Eğer erişteyi kavurmak istiyorsanız tereyağı kullanmanız gerekiyor.

Erişteyi kavurmak istiyorsanız pilav gibi pişirmeniz gerekiyor. İyi bir erişte pilavı yapmak istiyorsanız erişte yapımında sert durum buğdayı kullanmanız yemeğin daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor. Bu sayede erişte dağılmıyor ve hamurlaşmıyor.

Erişte Nasıl Haşlanır?

Erişte haşlamak aynı makarna haşlamaya benziyor. Büyük bir tencere içerisinde bol içme suyu koyarak işleme başlayabilirsiniz. Tencerenin büyük olması eriştelerin birbirine yapışmaması açısından önem taşıyor. Su iyice kaynadıktan sonra erişteleri tencereye ekleyebilirsiniz.

Eriştelerin renk değiştirdiğini fark ettiğinizde ocağın altını kapatabilirsiniz. Ayrıca suyun içerisine tuz eklemeyi de unutmamalısınız. Son olarak haşlanan erişteyi süzgece alarak soğuk sudan geçirmelisiniz. Tereyağı ile birlikte servis edebilirsiniz.

Ev Yapımı Erişte Kaç Dakikada Pişer?

Erişte hamuruna göre genellikle 10 ila 15 dakika arasında kolaylıkla pişebilme özelliği gösteriyor. Bu özelliği sayesinde zor günlerin kurtarıcısı olarak anılıyor.

Erişte ile Yapılabilecek Yemek Çeşitleri Nelerdir?

Erişteyi makarna gibi haşlayarak tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra kavurarak, kızartılarak da tüketilebiliyor. Ayrıca erişte çorbası, erişteli pilav, mantarlı erişte, tavuklu erişte gibi çeşitli tarifler de deneyerek eriştenin lezzetine lezzet katabilirsiniz.

Çorbaların içerisine katabileceğiniz gibi lezzetli soslar da hazırlayarak sofralarınızı tatlandırabilirsiniz. Farklı tatlar denemek için daha pek çok erişte tarifi bulabilirsiniz. Her şeye rağmen erişteyi nasıl pişirirseniz pişirin her zaman kolaylık sağlayacaktır.

1 Porsiyon Erişte Kaç Kaloridir?

100 gram olarak hazırlanan bir porsiyonda yaklaşık 240 kalori bulunuyor. Erişte, içeriğinde yer alan karbonhidrat ve protein değerleri ile diyet listelerinde de yer alıyor.