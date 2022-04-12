Hindi Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tencerede Yumuşak Hindi Eti Nasıl Pişirilir, Kaç Dakikada Yapılır?

Her dönem sevilerek tüketilen hindi eti, özellikle yılbaşı ile klasikleşmiştir. Yılbaşı sofralarında birliktelik içerisinde bu besinin tüketimi fazlasıyla yaygındır. Besin değerleri açısından zengin olan hindi eti, vitamin ve protein deposu açısından zengindir. İçerisindeki düşük yağ oranı, kalplerin dostudur. Antioksidan bir özelliğe sahip bu et, insan vücudunu pek çok hastalıktan da korur. Hindi eti farklı pişirme yöntemleriyle karşımıza çıkar. En sık olarak fırında ve tavada yapılan hindi eti, nasıl pişirilir sorusuyla ön plana çıkacaktır. Son derece faydalı olan bu etin besin değerlerinden yararlanmak için pişirme süresine dikkat etmek gerekir.

Hindi Nasıl Pişirilir?

Hindi eti, her dönem severek tüketilen faydalı bir et türüdür. Bu eti diğerlerinden ayıran nokta, zor pişmesidir. Bu durumda hindi etinin nasıl pişirilmesi gerektiği sorusu karşımıza çıkmıştır. Hindi eti tavada ve fırında pişirilebilir. Pişirme aşamasına geçmeden önce eti marine etmek önemlidir.

Marine sosu için limon suyu, sarımsak, kekik, karabiber defne gibi temel malzemeler hazırlanır. Ardından baharatlar da eklendikten sonra hindi eti bu sos karışımında bir süre bekletilir. Hindi etini fırında pişirmek için, öncelikle fırın kabının uygun büyüklükte ve derinlikte olmasına dikkat edin. Hindi etini iyice yıkadıktan sonra bu tepsinin içine koyun. Hindinin iç kısmına bütün halde soğan konulur.

Dileyen aynı zamanda patates ve havuç parçaları da koyabilir. Üzerinde zeytinyağı gezdirilir ve önceden ısıtılmış 175 derece ayarlanmış fırına tepsi yerleştirilir. Et yaklaşık 3 veya 3 buçuk saat fırında pişirilir.

Hindi Eti Nasıl Pişirilir?

Hindi eti özellikle yılbaşına özel tariflerle karşımıza çıkar. Sade olarak da tüketilen bu et özellikle tavada da sıklıkla pişirilir. Hindi etini pişirmek için öncelikle yağından ayrılarak ızgaralık olacak şekilde dilimlenir. Daha sonra ayrı bir kaba zeytinyağı, salça, yoğurt, sarımsak, karabiber, tuz karıştırılır.

Hindi eti bu sosun içerisinde en az iki saat buzdolabında dinlendirilir. Son aşamada hindi etini, teflon tavada önce yüksek ateşte mühürleyip, daha sonra kısık ateşte pişirmeye devam edebilirsiniz.