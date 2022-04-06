İstiridye Mantarı Nasıl Pişirilir? Fırında İstiridye Mantarı Nasıl Pişer?

İstiridyeyi andıran görüntüsünden aldığı ismiyle istiridye mantarı, pek çok farklı yöntemle pişirilebiliyor fakat hangi yöntemle pişirilirse pişirilsin dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. İstiridye mantarı suyla yıkandığı zaman hem lezzetini hem de besleyiciliğini kaybediyor. Bu nedenle bu mantar türünü yıkamak yerine, temiz bir fırça ya da bezle temizleyebilirsiniz. Ayrıca istiridye mantarını pişirirken, sürekli çevirmemeye de özen göstermelisiniz. Sürekli çevrildiği zaman suyunu salabiliyor ve bu da mantarın kurumasına neden olabiliyor. İstiridye mantarı tarifi için yazımızın devamını okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

İstiridye Mantarı Nasıl Pişirilir?

İstiridye mantarının pek çok pişirme yöntemi bulunuyor. Bu mantar türünü kızartabilir, soteleyebilir, fırında pişirebilirsiniz. Fırında istiridye tarifini sizler için hazırladık:

Fırında İstiridye Mantar Tarifi İçin Malzemeler:

500 gram istiridye mantarı

3 diş sarımsak

Karabiber

Tuz

Kekik

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Rendelenmiş kaşar peyniri

Fırında İstiridye Mantar Yapılışı:

Öncelikle mantarları temizleyin. Mantarları jülyen şeklinde doğrayın. Ardından orta boy fırın tepsisinin tabanını yağlayın ve mantarları yerleştirin. Mantarların üzerine sarımsağı serpiştirin ve zeytinyağını da dökün. Tuz, kekik ve karabiberi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Son olarak hazırlamış olduğunuz tarifin üzerine tereyağını küçük parçalar eşliğinde ekleyin.

Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece fırına istiridye mantarını atın ve yaklaşık olarak 30 dakika boyunca pişirin. 30 dakikanın ardından fırından alarak kaşar peynirini ekleyin. Tarifi tekrar fırına verin ve peynirler kızarana kadar bekleyin. Peynir kızardıktan sonra 1 ila 2 dakika dinlendirip sıcak olarak servis edebilirsiniz.