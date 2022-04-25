Kelle Nasıl Pişirilir? Tencerede Ve Düdüklüde Koyun, Kuzu Ve Dana Kelle Nasıl Yapılır?

Kellenin en yaygın tüketilme biçimi çorbadır. Bunun haricinde farklı sakatatlar ile birlikte de pişirilerek söğüş olarak tüketilebilir. Kelle fırında ve düdüklüde nasıl pişirilir? Kelle ve kelle paça çorbası nasıl yapılır? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Düdüklüde Kelle Nasıl Pişirilir?

Kellenin pişirebilmesi için iyice temizlenmesi gerekmektedir. Eğer kendiniz temizleyeceksiniz burun ve dişleri kırıp beyin kısmını açmanız gerekmektedir. Kırıp ayıklama işleminden sonra temiz su ile kelleyi yıkayabilirsiniz. Daha sonra kellenin istenmeyen maddelerden arındırılması için birkaç saat suda bekletilmesi önemlidir. Bu esnada suyun birkaç kere değiştirilmesi gerekmektedir.

Temizlediğiniz kelleyi pişirmek için kelleyi bir tencereye almak ve içerisine su koymak gerekmektedir. Tatlandırmak için suyuna soğan, sarımsak, karabiber, defne yaprağı gibi malzemeleri de ekleyebilirsiniz. Sonrasında kelleyi pişmeye bırakabilirsiniz. Pişme esnasında su yüzeyinde kahverengi köpükler oluşabilir; bunları kaşık veya kevgir gibi mutfak gereçleriyle temizleyebilirsiniz.

Kelle Çorbası Nasıl Yapılır?

Kelle çorbası yapmak için haşladığınız kellenin suyunu süzmeniz gerekmektedir. Sonra bu suyun içerisine kelleden ayıkladığınız et parçalarını ekleyerek sarımsak sos ile servis edebilirsiniz.

Fırında Kelle Nasıl Pişirilir?

Kelleyi haşladıktan sonra fırın tepsisine bir yüzünün üzerine yatırın. Sonrasında kellenin yarısını kapatacak kadar suyu tepsiye ekleyin. Tepsiyi alüminyum folyo ile iyice kapattıktan sonra 200 derecede ısıtılmış fırına koyun. Buradaki ince nokta, tepsinin fırının orta rafında konumlandırılmasıdır.

Bu şekilde kelleyi 1 saat pişirdikten sonra diğer yüzünü çevirip folyoyu kapattıktan sonra 1 saat daha pişirin. İkinci 1 saatin sonunda kelleyi fırından çıkartıp tepsideki kelleyi çenesi üzerine oturtun. Eğer tepside bir su bardağından daha az su varsa, bir su bardağı sıcak su daha ekledikten sonra tepsiyi fırına yeniden koyun. Kellenin yarım saat daha kızarmasını bekledikten sonra artık fırından çıkarabilirsiniz.

Kızaran kelle soğuduktan sonra söğüş yapıp baharatlarını attıktan sonra taze ekmekle yemenizi öneririz. Ancak şu püf noktayı da belirtmek isteriz ki kelle kızarana kadar tepside su bulunmalı. Aksi takdirde kelle kurur ve lezzetini kaybeder. Kelle kızarana kadar ortalama 8 su bardağı kadar suya ihtiyaç vardır.

Kelle Paça Çorbası Nasıl yapılır?

Kellenin en çok tercih edilen tüketim biçimlerinden birisi de kelle paça çorbasıdır. Bunu yapmak için kelleyi çok iyi ayıklayıp haşlamanız ve ardından etlerini didiklemeniz gerekmektedir. Bu esnada kelleyi haşladığınız suyu da kenara ayırmalısınız.

İşkembeyi de güzelce yıkayıp temizlemeniz gerekmektedir. Sonrasında ayakları da güzelce yıkayıp temizlemeniz ve gerekirse de tütsülemelisiniz. Daha sonra ikisini de düdüklüye alıp üzerlerini geçecek kadar su ekleyin. Su kaynamaya başladıktan sonra yarım saat daha pişmeye bırakın. Bu sürenin sonunda işkembeyi küçük küçük doğrayın ve ayaklardaki etleri didikleyip kenara ayırın.

Daha sonra derince bir tencereye yağ ve unu alın. Un kokusu çıkana kadar unu kavurun. Sonrasında kelle ve işkembenin suyunu ekleyin. Un tamamen eriyene kadar karıştırın. Daha sonra ayıkladığınız tüm etleri karışıma ekleyin. Çorba kaynamaya başladıktan sonra içerisine baharatları ekleyin. Piştikten sonra sarımsaklı sos ile servis edebilirsiniz.