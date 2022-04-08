Kinoa Nasıl Pişirilir? Kinoa Nasıl Haşlanır Ve Nasıl Yapılır?

Kinoanın diğer tahıllara göre besin değerinin oldukça iyi olması özellikle uzmanlar tarafından tavsiye edilen bitki türlerindendir. Lizin gibi temel amino asitler ve bol miktarda kalsiyum, demir ve fosfor içerdiğini söyleyebiliriz. Çok çeşitli yemeklerin içinde kullanılarak tüketilebilir. Kinoa nasıl haşlanır? Hemen tarifimize geçelim.

KİNOA NASIL HAŞLANIR?

Kinoayı ilk defa pişirecekseniz öncelikle haşlamanız gereklidir.

İlk önce kinoayı yarım saat suda bekletin.

Kinoa çekirdeğini saran kabuklar acı tat vermektedir. Kabukları temizlemelisiniz.

Kinoayı derin bir süzgece alın. Musluğun altında suya tutarak avuçlarınızla birlikle ovalayın.

Daha sonra tencerenin içine kinoayı alın. Bir bardak kinoa için iki bardak su olacak şekilde ekleme yapın.

Dilerseniz et suyunda da haşlayabilirsiniz.

KİNOA NASIL PİŞİRİLİR?

Tencereye koyduktan sonra kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte pişirin.

Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağı kapatılarak altını kısın.

15 dakika kadar kısık ateşte pişen kinoa 5 dakika dinlenmeye bırakın.

Diğer tüketim bilgileri: Ara öğünde yoğurt ile birlikte tüketebilirsiniz. Sebze, peynir ve meyve ile birlikte salata yapabilirsiniz. Sebze veya meyve garnitürleriyle birlikte tüketebilirsiniz. Kinoayı köfte şekline getirerek tüketebilirsiniz. Kısır yaparken bulgur yerine kinoayı ekleyebilirsiniz. Ayrıca kahvaltı sofralarına ek öğün olarak ekleyebilirsiniz.