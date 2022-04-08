Kinoa Nasıl Pişirilir? Kinoa Nasıl Haşlanır Ve Nasıl Yapılır?

Kinoanın diğer tahıllara göre besin değerinin oldukça iyi olması özellikle uzmanlar tarafından tavsiye edilen bitki türlerindendir. Lizin gibi temel amino asitler ve bol miktarda kalsiyum, demir ve fosfor içerdiğini söyleyebiliriz. Çok çeşitli yemeklerin içinde kullanılarak tüketilebilir. Kinoa nasıl haşlanır? Hemen tarifimize geçelim.
Kinoayı ilk defa pişirecekseniz öncelikle haşlamanız gereklidir.
Diğer tüketim bilgileri: Ara öğünde yoğurt ile birlikte tüketebilirsiniz. Sebze, peynir ve meyve ile birlikte salata yapabilirsiniz. Sebze veya meyve garnitürleriyle birlikte tüketebilirsiniz. Kinoayı köfte şekline getirerek tüketebilirsiniz. Kısır yaparken bulgur yerine kinoayı ekleyebilirsiniz. Ayrıca kahvaltı sofralarına ek öğün olarak ekleyebilirsiniz.