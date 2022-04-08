Kuşkonmaz Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Kuşkonmaz Nasıl Yapılır?

100 gram kuşkonmazın kalori değeri 20, toplam yağ oranı 0,1 g, protein 2,2'dir. Ayrıca içerisinde c vitamini, demir, b6 vitamini, magnezyum, kalsiyum gibi birçok önemli besin değerini içermektedir. Bu yüzden kuşkonmaz yemeği oldukça sağlıklı besin türüdür. Bu bitkiyi güzelce ayıklayarak pişirmeye başlayabilirsiniz. Kuşkonmaz nasıl yapılır? Diyorsanız tarifimize geçelim.
Kuşkonmazı nasıl pişireceğinize karar vermelisiniz. Haşlayarak, buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır. Biz fırında olanı sizlere aktaracağız.
FIRINDA:
TAVADA:
Kuşkonmazı tavada pişirmeyi düşünüyorsanız kolay olan yöntemi sizlerle paylaşalım. Aslında daha önce ıspanağı tavada kavurduysanız bunu da aynı şekilde yapabilirisiniz.
Faydalı bilgiler: Kuşkonmazın kendine özgü tadı vardır ve sebze olarak tüketilir. Kuşkonmazın bileşiminin %93'ünü su oluşturur. İdrar söktürücü olarak bilinir. Genç olan yani taze olan kuşkonmazlar yenir, tomurcuklu olanlar odunsu yapıya geldiği için pişmesi ve yenmesi zor olur.
B6 vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko, lif, protein, beta-karoten, C vitamini, E vitamini, K vitamini, tiamin, riboflavin, rutin, niasin, folik, demir, fosfor, potasyum, bakır, manganez ve selenyum içerdiği için diyetisyenler tarafından önerilen bir besin türüdür.