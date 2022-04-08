Kuşkonmaz Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Kuşkonmaz Nasıl Yapılır?

100 gram kuşkonmazın kalori değeri 20, toplam yağ oranı 0,1 g, protein 2,2'dir. Ayrıca içerisinde c vitamini, demir, b6 vitamini, magnezyum, kalsiyum gibi birçok önemli besin değerini içermektedir. Bu yüzden kuşkonmaz yemeği oldukça sağlıklı besin türüdür. Bu bitkiyi güzelce ayıklayarak pişirmeye başlayabilirsiniz. Kuşkonmaz nasıl yapılır? Diyorsanız tarifimize geçelim.

KUŞKONMAZ TARİFİ

Kuşkonmaz bitkisini ilk defa yemek olarak sofranıza dahil edecekseniz öncelikle güzelce ayıklamanız gerekmektedir. Kuşkonmazın üzerinde dikenli küçük yapraklar vardır. Elinize batırmadan bunları soymanız gerekecek. İnce uçlu bir bıçağınız varsa dikenleri sapından kesebilirsiniz.

Kuşkonmazın kalın sapı ve ince gövdesi vardır. Bunlar farklı zamanlarda pişeceği için sapını iyice tıraşlamanız gerekecek. Bunu da salata soyucu gibi aletlerle halledebilirsiniz. Kalın sapı ve ince gövdesi eşit olacak şekilde ayarlayın.

Sapını keserken taze kısmı görünecek. Taze kısmı göründüğünde kesme işlemini bırakabilirsiniz.

KUŞKONMAZ NASIL PİŞİRİLİR?

Kuşkonmazı nasıl pişireceğinize karar vermelisiniz. Haşlayarak, buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır. Biz fırında olanı sizlere aktaracağız.

FIRINDA:

İlk önce pişirme kağıdını hazırlayın. Tepsiye pişirme kağıdını yerleştirin.

Hazırladığınız kuşkonmazları tepsiye güzelce yerleştirin.

Kuşkonmazların üzerine eriyen peynirlerden ekleyebilirsiniz. Ya da zeytinyağı dökebilirsiniz.

Daha sonra 180 derecede fırına vererek pişmesini bekleyin.

TAVADA:

Kuşkonmazı tavada pişirmeyi düşünüyorsanız kolay olan yöntemi sizlerle paylaşalım. Aslında daha önce ıspanağı tavada kavurduysanız bunu da aynı şekilde yapabilirisiniz.

Tavayı ocağa koyun. İçerisine yağı dökün ve ocağı açın.

Hazırlamış olduğunuz kuşkonmazları tavaya yerleştirin.

Dileyen az bir şey salça atabilir.

Kuşkonmazlar mayhoş olana kadar kavurun.

Üzerine isteyen yumurta ekleyebilir.

En son olarak istediğiniz baharatları üzerine dökerek servis edin.

Faydalı bilgiler: Kuşkonmazın kendine özgü tadı vardır ve sebze olarak tüketilir. Kuşkonmazın bileşiminin %93'ünü su oluşturur. İdrar söktürücü olarak bilinir. Genç olan yani taze olan kuşkonmazlar yenir, tomurcuklu olanlar odunsu yapıya geldiği için pişmesi ve yenmesi zor olur.

B6 vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko, lif, protein, beta-karoten, C vitamini, E vitamini, K vitamini, tiamin, riboflavin, rutin, niasin, folik, demir, fosfor, potasyum, bakır, manganez ve selenyum içerdiği için diyetisyenler tarafından önerilen bir besin türüdür.