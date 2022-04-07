Lüfer Nasıl Pişirilir? Izgarada, Fırında, Tavada Lüfer Balığı Nasıl ve Kaç Dakikada Pişer?

Lüfer, güçlü bir B12 vitamin kaynağı olarak biliniyor. Niasin yönünden de zengin olan balık türü, bu özelliği ile kişiye direnç sağlıyor. Kalp sağlığı açısından da tüketilmesi önem taşıyan lüfer, göz ve kemik sağlığına da iyi geliyor. Lüferin faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini koruması, cilde iyi gelmesi, farklı yöntemlerle pişirilebilmesi gibi özellikleri sayesinde sıklıkla sofralara konuk oluyor. Sizler için lüfer balığının bazı pişirilme yöntemlerini derledik.

Lüfer Nasıl Pişirilir?

Lezzetiyle dillere destan olan lüfer, genellikle tavada ve ızgarada pişirilerek karşımıza çıkıyor. Bunların yanı sıra fırında, hafif yağda kızartma olarak da pişiriliyor. Lüfer yahni, lüfer buğulama, güveçte lüfer, şiş lüfer gibi sofraları çeşitli şekillerde süsleyebiliyor.

Tavada Lüfer Balığı Nasıl Pişirilir?

Tavada lüfer balığı yapmak için gerekli malzemeler:

1 lüfer

1 fincan sıvıyağ

3 çorba kaşığı mısır unu

Tavada lüfer balığı yapımı:

Lüfer balığını tavada pişirmek için öncelikle kılçıklarından ayırmanız gerekiyor. Balığın filetosunu çıkardıktan sonra yapışmaz yüzeyli bir tavada sıvıyağ ısıtmalısınız. Filetoyu mısır ununa bulayarak tava üzerinde önlü ve arkalı olarak kızartarak pişen balıkları kağıt havluda bekletebilirsiniz. Bu yöntem balığın üzerindeki fazla yağın alınmasına yardımcı oluyor. Sonrasında balığı servis edebilirsiniz.

Izgarada Lüfer Balığı Nasıl Pişirilir?

Izgarada lüfer balığı yapmak için gerekli malzemeler:

1 lüfer

Tuz

Karabiber

2 dilim limon

1 soğan

1 haşlanmış havuç

İsteğe göre 6 ya da 7 dal roka

İsteğe göre 1 küçük turp

Izgarada lüfer yapımı:

Lüferi güzelce yıkayıp ardından kuyruğundan baş kısmına doğru pullarını kazımalısınız. İçini de temizledikten sonra balığın yan taraflarına çizik atabilirsiniz. Balığın karın kısmına karabiber ve tuz sürebilirsiniz. Derisini tuzlayıp yaklaşık olarak 15 ila 20 dakika bekletmelisiniz.

Izgarayı ısıttıktan sonra teli yağlayarak balığı yerleştirebilirsiniz. Izgara üzerinde her iki tarafını da 10'ar dakika pişirmelisiniz. Balık piştikten sonra servis tabağına alarak isteğinize isteğe göre roka, turp, haşlanmış havuç ve limon ile servis edebilirsiniz.

Fırında Lüfer Balığı Nasıl Pişirilir?

Fırında lüfer balığı yapmak için gerekli malzemeler:

1 kilo lüfer

Kuru soğan (miktarı isteğinize göre belirleyebilirsiniz.)

3 ya da 4 adet orta boy patates

Zeytinyağı

Tuz

Limon

Sarımsak

Fırında lüfer yapımı:

Balıkları güzelce yıkayarak kılçık ve pullarından arındırmalısınız. Balıkların suyu süzülürken, patatesleri soyabilir ve orta kalınlıkta halkalar olarak kesebilirsiniz. Soğanları da halka olarak kestikten sonra sarımsakları da soyarak hazır halde getirebilirsiniz. Ardından fırını 200 dereceye getirerek fırın tepsisine yağlı kağıt koyabilirsiniz.

Lüferi fırça yardımıyla yağlayarak içlerine sarımsak koyabilirsiniz. Fırın tepsisine patatesleri dizdikten sonra üzerine balıkları yerleştirebilirsiniz. Balıkların üzerine bıçak yardımıyla kesikler atabilirsiniz. Son olarak soğanları ekleyip, birkaç parça limonu da koyabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğunuz fırın içerisinde yaklaşık olarak 40 ila 45 dakika boyunca balığı pişirebilirsiniz. Ardından balığınız servise hazır olacaktır.