Meyvelerin hızlı bozulmasını önlüyor! Sıcak su etkisine inanamayacaksınız

Tezgahta duran en taze meyveleri seçtiniz, eve gelip özenle dolaba yerleştirdiniz. Aradan birkaç gün geçti ve iştahla meyveleri yemek için dolaba yöneldiniz. Yarısı çürümüş diğer yarısı ise çürümeye yüz tutmuş meyvelerle mi karşılaştınız? Bu yazıda meyvelerinizin daha geç bozulması için gereken tüm bilgileri bulacaksınız!
ÇİLEK NEDEN ÇABUK BOZULUR?
Çilek, üzerinde bulunan küf sporları nedeniyle diğer meyvelerden çok daha çabuk bozulmaktadır. Küf sporları bitki ve hayvanların üzerinde yaşayan mikroskobik mantarlardır. Tam olarak kaç küf türü olduğunu bilinmemekle beraber 300.000'den fazla farklı tür olduğu tahmin edilmektedir. Bu mikroskobik canlılar, havada kolayca yayılabildiği ve bitkiden bitkiye geçebildiği için kontrol altına alınmaları olanaksızdır.
Yaklaşık yüzde 92'si su olan çilekler, toplandıktan sonra hızla bozulma eğilimindedir. Bu durum küf oluşması riskini de artırır. Çoğunluğu sudan oluşan böğürtlen meyvesi, koparıldığı andan itibaren su kaybetmeye başlar ve etrafa yaydıkları nem küfün daha hızlı oluşmasına ortam hazırlar.
Küfler genellikle daha sıcak ortamları tercih etse de, yapılan araştırmalar buzdolabı sıcaklığında da büyüyebileceklerini göstermektedir. Uzmanlar küf oluşumunu engellemek için buzdolabınızı sık sık karbonatlı suyla temizlemenizi ve nem oranını yüzde 40'ın altında tutmanızı önermektedir.
MUZ NASIL DAHA UZUN SÜRE BOZULMADAN SAKLANABİLİR?
Dünya üzerinde en fazla tüketilen meyvelerin başında gelen muz, pek çok tatlıda da kullanılan vazgeçilmez lezzetlerdendir. Doğru şekilde saklandığında uzun süre tazeliğini koruyarak tüketilebilir.
MUZ SAKLAMA YÖNTEMLERİ
Öncelikle marketten aldığınız muzu eve gelir gelmez poşetten çıkarın. Diğer tüm meyvelerde çeşitli düzeylerde olan nemlenme muzda da meydana gelmektedir. Plastik poşet nemlenmenin hızlanmasına olanak sağlar ve çürümeyi hızlandırır.
Eğer hemen tüketmeyecekseniz muzu buzdolabına koyabilirsiniz. Kağıt poşet veya havlu oluşan nemi alma konusunda etkili olacaktır. Dışarıda duran muzlar ise giderek olgunlaşacak ve kısa süre içerisinde bozulacaktır.
Çürüyen kısımları varsa taze olanlardan hemen ayrılmalıdır. Çürük muzlarla birlikte duran taze muzlar da kısa süre içerisinde çürüme belirtileri gösterir.
Oda sıcaklığında bulunan muzlar 3-4 gün kadar taze kalabilir ancak direkt güneş ışığı ve yüksek ısıdan uzak tutulmaları gerekir.
Daha uzun süre bu meyveyi saklamak için ise sap kısımlarını streç film ile kaplamanız önerilmektedir. Bu sayede muzun oksijenle teması azalır ve 1 haftaya kadar dayanır.
BÖĞÜRTLEN NASIL SAKLANMALI? KÜFLENMESİNİ ÖNLEYECEK 4 YOL
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan böğürtlen, oldukça hassas ve çabuk bozulan bir yapıya sahip. Evinize aldığınız bu meyvenin nasıl daha uzun ve doğru saklanacağını merak ediyorsanız bu 4 yöntem hayatınızı kurtaracak.
MEYVENİZİ SAKLARKEN KAĞIT HAVLU KULLANIN
30 dönümlük bir meyve ve sebze çiftliğine sahip olan çiftçi Kenny Tanaka "Böğürtlenleri saklamanın en iyi yolu, meyveyi koyduğunuz kabın hem üst hem de alt kısmını kağıt havluyla kaplamaktır" diyor. Meyvenizi koyacağınız kabın alt kısmına yerleştirdiğiniz kağıt havlu üzerine böğürtlenleri yerleştirin ve ardından kapağını kapatmadan önce üst kısmına da kağıt havlu koyun. Tanaka, meyvelerin yenmeden hemen önce yıkanmasının bozulmayı yavaşlattığını vurguluyor.
Nem, meyvelerin bozulmasında büyük bir rol oynamaktadır bu nedenle kullanacağınız kağıt havlu oluşan nemin bir kısmını emerek bozulma sürecini yavaşlatacaktır. böğürtlenler dolapta durdukları süre boyunca içerdikleri su nedeniyle nem oluşumuna neden olur ve küfün çoğalması için ortam hazırlarlar. Kağıt havlu fazla nemi emerek meyvenin çabuk çürüme riskini azaltır.
KÜF VE BAKTERİLERDEN ARINDIRMAK İÇİN SİRKE KULLANIN
Eğer haftalık yemek hazırlığınızı tek bir seferde yapıyor ve her yemeden önce meyveleriniz yıkamak size külfet geliyorsa sirkeyle hazırlayacağınız bir çözelti sizi bu dertten kurtarabilir. Geniş bir kap içerisine 4 bardak su ile bir bardak beyaz sirke koyun. Böğürtlenleri içerisine daldırıp birkaç saniye bekleyin. Ardından bir kevgir yardımı ile kabın içerisinden meyvelerinizi alın ve soğuk suyla durulayın. Son olarak salata kurutucu veya kağıt havlu yardımıyla iyice kurulayın. Buzdolabında saklamak için kapağını tam olarak kapatmadan bir kutuya koyun ve yemek istediğiniz ana kadar buzdolabında saklayın.
Sirke doğal bir mantar önleyici olup antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bu sayede meyve üzerindeki mikroorganizmaların büyümesini durdurur ve raf ömrünü iki kadına çıkarır. Diğer yöntemlerden daha uzun ve uğraştırıcı olsa da normalden çok daha uzun süre taze kalmasını sağlar.
BÖĞÜRTLENLERİ SICAK SUYLA YIKAMAK
Evinizde sirke kalmadığını fark ettiniz ancak yıkanması gereken böğütlenleriniz mı var? Sıcak su kullanmak da meyvelerinizin küflenmesini önlemek için oldukça etkili bir yöntemdir. Tencerede veya su ısıtıcısında büyük bir kap su ısıtın. Kaynamaya başlamasına izin vermeden, ortalama 50 ila 60 derece arasında ısınan suyunuzu büyük bir kabın içerisine alın. Ardından meyvenizi 30 saniye boyunca bu suya daldırıp ezilmemelerine özen göstererek dikkatli şekilde çıkarın. İyice kuruladıktan sonra etrafına kağıt havlu sararak buzdolabında saklayın.
Sirke kadar etkili bir yöntem olmasa da sıcak su, sirkenin bulunmadığı durumlarda kullanılabilecek bir yöntemdir. Meyvelerin tazeliğini birkaç gün daha korumasına yardımcı olur. Bu yöntemin püf noktasında ise sıcak suyla yıkanan böğürtlenlerin iyice kuruduktan sonra dolapta saklandığından emin olmak büyük önem taşıyor.
MARKETTEN ALIRKEN EN TAZE OLANLARINI SEÇİN, KÖTÜ OLANLARDAN HEMEN KURTULUN
Çok bariz bilinen bir gerçek olsa da marketten alırken en taze olan böğürtlenleri seçmek daha uzun süreli dayanmaları için oldukça etkili bir yöntemdir. Çürüme gözlemlediğiniz, solmuş veya rengi kararmış olanları almaktan mümkün olduğunca kaçının. Eve geldiğinizde ise daha yakından bakarak gözünüzden kaçmış veya aralara karışmış olan bozulma evresindeki meyveleri atın. Dolaba yerleştirmeden önce de meyvenizin etrafını kağıt havluyla kaplayın ve öyle muhafaza edin. Bu noktada elinizde fazla ürün varsa iki hatta üç parçaya bölerek çok sıkışık olmamalarına özen göstermelisiniz.