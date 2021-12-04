Sadece 15 dakikada hazır olan 10 kahvaltı

15 dakikada yapacağınız bir kahvaltı sayesinde güne hem hızlı hem de lezzet dolu bir giriş yapmanızı kolaylaştırıyor. Açlık hissettiğinizde ise istediğiniz an lezzetli bir menüyü hazırlayabilirsiniz. İşte o eşsiz tariflerden birkaçı.

MUZ VE YABAN MERSİNLİ PANKEK





Malzemeler:

1 su bardağı buğday unu

1 su bardağı süt

1 yumurta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı şeker

Tuz

Süslemek için meyveler ve meyveler

Bal veya şurup

Talimatlar:

Un, şeker, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın.

Yumurtayı çırpın. Sütü dökün ve hamuru karıştırın. Kuru malzemelere süt ve yumurta karışımını ekleyin ve dikkatlice karıştırın.

Yağı eritin ve hamurun içine karıştırın.

Hamuru bir tavaya alın ve her iki tarafı da iki ila üç dakika pişirin. Krepler tavaya yapışmazsa yağ kullanmanıza gerek yok.

Krepleri meyveler ve meyvelerle süsleyin ve üzerlerine balı dökün.

SEBZELİ FRİTATTA

Malzemeler:

6 yumurta

3 biber

1 soğan

200 gr brokoli

200 gr kuşkonmaz

1/4 limon

50 ml zeytinyağı

2 diş sarımsak

50 gr tereyağı

Tuz, karabiber ve baharat

Talimatlar:

Yumurtaları tuz ve baharatlarla çırpın.

Brokoliyi çiçeklere bölün. Biberleri soyun ve ince şeritler halinde kesin. Soğanı yarım ay şeklinde dilimleyin.

Sarımsakları doğrayın ve limon suyu ve zeytinyağı ile karıştırın.

Soğanı yumuşayana kadar tereyağı ile kavurun. Brokoliyi ekleyin ve bir dakika daha kavurun. Dolmalık biberi ve fasulyeyi ekleyin ve hepsini bir dakika birlikte kavurun. Sonra sarımsağı ve 30 saniye sonra yumurtaları ekleyin.

Yumurtalar biraz sertleşince frittatayı önceden ısıtılmış fırına koyun. 180 ° C'de yedi ila on dakika pişirin. Servis yapmadan önce tabağı tuzlayın ve karabiber ekleyin ve doğranmış yeşilliklerle süsleyin.

YOĞURT, MEYVE VE GRANOLA





İhtiyacın olacak:

2 su bardağı doğal yoğurt

1 yemek kaşığı pudra şekeri

2 çay kaşığı kıyılmış badem

1 su bardağı granola

1 su bardağı taze çilek ve meyve

Talimatlar:

Yoğurt, pudra şekeri ve bademleri bir kasede karıştırın.

Bir dondurma kabında, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı granola ve 2 yemek kaşığı meyve ve çilek kullanarak katmanları yapın.

Yoğurt, granola ve meyveden aynı tabakaları üç kez daha yapın.

Her porsiyonu badem ve taze nane ile süsleyin. İsterseniz bal ekleyin.

Kahvaltınızı buzdolabında soğutun ve servis yapın.

PEYNİRLİ VE TAVUKLU MUFFIN

Malzemeler:

2 tavuk göğsü

1 su bardağı rendelenmiş peynir

1/2 su bardağı un

1/2 bardak süt

2 yumurta

4 yemek kaşığı ekşi krema (ekşi krema türkiyede var mı?)

Baharatlar ve yeşillikler

Talimatlar:

Peyniri, sütü, yumurtayı, ekşi krema ve baharatları karıştırın.

Tavuk göğsü pişinceye kadar haşlayın ve eti küpler halinde kesin.

Hamura tavuk ve doğranmış yeşillikleri ekleyin. İyice karıştırın.

Fırını önceden 180 ° C'ye ısıtın. Kek kalıplarını karışımla doldurun. Muffinleri 15 dakika pişirin.

SÜZME PEYNİRLİ PANKEK MUZ VE BAL EŞLİĞİNDE





Malzemeler:

200 gr süzme peynir

1 yumurta

1 muz

3 yemek kaşığı un

Vanilya

3 yemek kaşığı tohum yağı

2 yemek kaşığı şeker

Tuz

Bal

Talimatlar:

Süzme peynir, muz, yumurta, vanilya ve şekeri bir blenderde pürüzsüz bir macun elde edene kadar karıştırın.

1 yemek kaşığı un ekleyip karıştırın. Sonra hamurun biraz sertleşmesi için unun geri kalanını karıştırın.

Bir tavada tohum yağını ısıtın. Küçük krepler yapmak için hamuru bir çorba kaşığı ile toplayın.

Her iki tarafı da iki ila üç dakika kızartın.

Krepleri sıcak olarak servis edin. Bal ve muz dilimleri ile süsleyin.

TAVUKLU VE SEBZELİ DÜRÜM

Malzemeler:

4 ince lavaş ekmeği

1 orta boy havuç

2 küçük salatalık

Tavuk fileto

Tuz ve biber

1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 orta boy dolmalık biber

100 gr marul

Ekşi krema veya sevdiğiniz herhangi bir sos

Talimatlar:

Havucu rendeleyin veya dilimleyin. Salatalığı da şeritler halinde dilimleyin.

Tavuk filetolarını küpler halinde kesin.

Bir tavada bir yemek kaşığı tohum yağını ısıtın. Tavuğun her iki tarafını da beş ila yedi dakika kızartın. Bunları bir kaseye koyun ve sıcak tutmak için üzerini kapatın.

Dolmalık biberi aynı tavaya koyun, üzerine tuz ve karabiber ekleyin. Yumuşak ama gevrek olana kadar karıştırarak kızartın.

Lavaşı sosla yağlayın ve bir kenarını iki cm boş bırakarak tüm malzemeleri koyun. Bu kenarı dolgunun üzerine sarın.

Bir rulo yapın ve hemen servis yapın.

TATLI YABANMERSİNLİ PİZZA

Malzemeler:

1 tabak büyüklüğünde hazır pizza tabanı

120 gr krem peynir

1 tatlı kaşığı tarçın

1/3 bardak yaban mersini reçeli

1 su bardağı taze yaban mersini

Talimatlar:

Fırını önceden 210 ° C'ye ısıtın.

Pürüzsüz bir macun elde edene kadar peynir ve tarçını bir kasede karıştırın. Peyniri hamur işinin üzerine yayın ve yaban mersini reçeli ekleyin. Üzerine yaban mersini serpin.

Pizzayı yaklaşık 15 dakika pişirin - peynir erimeli ve yaban mersini suyunu bırakmalıdır.

Pizzanın birkaç dakika soğumasını bekleyin ve yemeğinizin tadını çıkarın!

NOT: En sevdiğiniz meyvelerle farklı versiyonlarını deneyebilirsiniz.

JAMBON VE PEYNİRLİ PANİNİ





Malzemeler:

2 dilim ekmek

2 dilim jambon

2 dilim peynir

4 fesleğen yaprağı

Kırmızı biber

Talimatlar:

Jambonu ve iki fesleğen yaprağını bir dilim ekmeğin üzerine koyun. Üzerine kırmızı biber serpin. Üzerine bir dilim peynir ve kalan fesleğen koyun ve sandviçin üzerine diğer dilim ekmek koyun.

Bir waffle makineniz varsa, içine sandviçi koyun ve sandviçi altın rengine dönene kadar kızartmak için iyice bastırın. Bu cihaza sahip değilseniz, sandviçi önceden ısıtılmış bir tavaya koyun ve bir spatula ile bastırın. Altın bir kabuk görünene kadar her iki tarafı da kavurun. Tost makinesi de kullanabilirsiniz.

MİKRODALGADA ÇİKOLATALI KEK

Malzemeler:

4 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı kakao tozu

1/4 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

1 yumurta

3 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

Talimatlar:

Tüm malzemeleri 300 ml'lik bir kapta karıştırın. Hamuru ısıya dayanıklı iki bardak veya kalıba yerleştirin.

Mikrodalgada 700W'de bir dakika pişirin. Daha sonra kekleri çıkarın ve üzerlerine şekerleme parçaları koyun.

Bir dakika daha pişirin. Servis yapmadan önce keklerin biraz soğumasını bekleyin.

LAVAŞ EKMEKTE MARGARİTA PİZZA





Malzemeler:

1 lavaş

Mozzarella

1 domates, mümkün olduğu kadar ince dilimlenmiş

Fesleğen yaprakları

3 diş sarımsak

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı balzamik sirke

Talimatlar: