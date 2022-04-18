Sosis Nasıl Pişirilir? Sosis Nasıl Kızartılır Ve Kaç Dakikada Yapılır?

Lezzetli sosisler yapıldığında öğünden zevk almak çok kolaydır. Ancak, sosislerin yanlış pişirilmesi geri dönülemeyen bir lezzetsiz yemek yeme durumuna sokabilir. Sosisleri yakmadan ya da kesik atmak gibi püf noktalar uygulamadan pişirmek yanlış bir yemek tarifi uygulaması olabilir. Örneğin; sosis nasıl kızartılır? İyi bilmek lazım. Lezzetli sosis tarifleri için yazımızın devamını inceleyin.

Sosis Nasıl Pişirilir?

Sosis pişirmek için birkaç yöntem vardır. Genelde bu yöntemler damak zevkine göre seçilir. Daha az yağlı bir sosis sevenler haşlama ya da ızgara yöntemini tercih edebiliyor. Tavada ya da kızartma yöntemi ise en çok kahvaltı öğünlerinde tüketiliyor.

Lezzetli bir sosis yapmak için üzerine çizgiler halinde kesik atmak önem taşıyor. Bu yöntem sosisin her yerinin eşit bir biçimde pişmesini sağlayacaktır. Hem de kesik atılarak kızartılan sosisin görüntüsü de çok hoş, adeta çiçek haline bürünüyor. Sosisin değişik şekillerde pişirildiği tariflere yazının devamında göz atabilirsiniz.

Tavada Sosis Nasıl Yapılır?

Bu yöntemde en çok tercih edilen kesme biçimi küçük küçük doğramaktır. Tamamen sevdiğiniz biçimde sosisleri kesebilirsiniz. Kesme işleminin ardından genişçe bir tavayı orta ateşte ısıtmaya başlayın. Tava ısındıktan sonra içerisine bir miktar ayçiçeği yağı ve tereyağı ekleyin.

Yağ eridikten sonra doğradığınız sosisleri ilave edin. Birkaç kez ters düz ederek beş, altı dakikada tavada sesinizi hazır hale getirebilirsiniz. Dilerseniz bu tarife ayrı bir tencerede hazırladığınız salçalı sos karışımını sosisler piştikten sonra ekleyebilirsiniz.

Fırında Sosis Nasıl Yapılır?

Bu yöntem için sosisleri küçük ya da farklı şekillerde doğramaya gerek yoktur. Uzun şekilde almış olduğunuz sosislerin sadece üzerlerine yatay biçimde olacak şekilde çentik atın. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına sosisleri koyun. Sosisleri yağlı kağıt serdiğiniz bir tepside ya da fırın ızgarasının üzerinde konumlandırabilirsiniz.

Fırına yerleştirdiğiniz sosislerin arasında biraz mesafe bırakmak iyi olacaktır. Tek tarafı on dakika olacak şekilde toplamda yirmi dakikada fırında sosisiniz hazır hale gelir. Ara ara sosisleri kontrol etmekte fayda vardır. Hala pembe halde kalan taraf varsa pişirme süresini biraz daha uzatabilirsiniz.

Sosis Kızartma Nasıl Yapılır?

Bu yöntem, en basit ve zahmetsiz sosis pişirme yöntemidir. Ocak gözünün en yüksek ateşli bölümüne koyduğunuz kızartma tenceresinin içerisine sosislerin yüzeyini geçecek kadar sıvı yağ ekleyin ve iyice kızmasını bekleyin. Bu sırada sosisleri kenarlarından her köşesine gelecek şekilde kesin. Kestiğiniz sosisler pişerken açılacak bu sayede de her tarafı eşit bir şekilde pişecek.

Kesmiş olduğunuz sosisleri iyice kızan yağın içerisine atın. Rengi kahverengiye dönene kadar iyice pişirin. Bu işlemin ardından sosisleri tencereden alın ve üzerlerini kağıt havlu ile bastırın. Böylece kızartmadan gelen fazla yağı peçeteye çektirebilirsiniz. İşte kızarmış sosisleriniz hazır. Afiyet olsun.