Uskumru Nasıl Pişirilir? Uskumru Balığı Nasıl Ve Kaç Dakikada Yapılır?

Ülkemizin üç bölgesinde yer alan denizlerde yaşayan uskumru balıkları, dünyada Kuzey Atlantik Okyanusu ve Baltık Denizinde yetişir. Denizin iki yüz metre derinliğinde yaşamayı seven uskumru balıkları, çok yağlı ya da az yağlı çeşitleri bulunuyor. Doğru pişirme seçenekleriyle son derece lezzetli ve sağlıklı bir tercih olan uskumru balığı nasıl yapılır? Detaylar yazımızın devamında.

Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir?

Uskumru balığı diğer birçok balık gibi kızartma, tavada pişirme, ızgara ya da buğulama yöntemleriyle pişirilebilir. Pişirme öncesinde marine edilmeye en uygun balık olan uskumru, meze yapımında da kullanılıyor. Haşlanıp didik edilen ya da küp şeklinde doğranan uskumru, başka soslarla karıştırılarak meze olarak tüketilebilir.

Uskumrunun pişirilmeden önce mutlaka temizlenmiş olması önem taşımaktadır. Balığın iyice yıkanmış, iç organlarından ve kemiklerinden arındırılmış olması gerekmektedir. Çeşitli uskumru tariflerinin neler olduğuna ve nasıl pişirildiğine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Tavada Uskumru Nasıl Yapılır?

İyice temizlenen uskumru balığı önceden ısıtılmış tava üzerine alınır. Ardından üzerine ihtiyaç olunan kadar sıvı yağ eklenir. İki tarafı iyice kızarana kadar ters düz edilir. Pişen uskumru balığı servise hazır olur. Dilerseniz kağıt havlu ile üzerine hafifçe bastırarak uskumruda oluşan fazla yağı alabilirsiniz.

Fırında Uskumru Nasıl Yapılır?

Uskumrunun fırında güzelce pişmesi için yıkandıktan sonra iyice kurutulmuş sudan arındırılmış olması gerekiyor. Zeytinyağı, limon, tuz ve karabiber ekleyerek uskumruyu iyice marine edin. Ardından tepsiye yerleştirdiğiniz uskumrunun etrafında arpacık soğanı ve limon dilimleri ekleyin. Dilerseniz patates de ekleyebilirsiniz. Bu işlemden sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Fazla kızarmış sevenler bu süreyi biraz daha uzatabilirler. Afiyet olsun.

Uskumru Buğulama Nasıl Yapılır?

Uskumru buğulamanın en önemli malzemesi uskumrunun ardından soğandır. Bol soğan koyarak suyunu saldırır ve buğulamanın soğan suyuyla pişmesini sağlarız. Öncelikle bir tepsiye büyükçe yağlı kağıt serin. Ardından içine uskumruyu, dilim dilim kestiğiniz soğan ve limonları, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyin. Daha sonra yağlı kağıdı iyice sarın.

Tüm işlemler bittikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirmeye başlayabilirsiniz. Yaklaşık 25 dakika uskumrunun pişmesi için yeterli olacaktır.

Uskumru Kızartma Nasıl Yapılır?

Uskumru kızartması için uskumru balığını fileto biçiminde kesebilirsiniz. Kızartma için ihtiyacınız olan diğer malzemeler un, tuz ve sıvı yağ şeklindedir. Fileto biçiminde kesilen uskumru balıklarını tuzlu una bulayın. Bu sırada ocağa aldığınız tencereye sıvı yağ ekleyin ve iyice kızmasını bekleyin. İyice kızan yağın içerisine unlanmış uskumru balıklarını ekleyin ve rengi dönene kadar pişirin. Arkalı önlü kızarttığınız uskumru balıklarını pişince ocaktan alın. Dilerseniz fazla yağını çekmesi için havlu kağıt ile bastırabilirsiniz. Afiyet olsun.