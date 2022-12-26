Yeni yıl kurabiyesi: hem lezzetli hem de sevimli tatlılar...

Yeni yılda yapabileceğiniz bu iki tarif de birbirinden lezzetli ve güzel olacak. İşte tariflerin detayları...

GİNGER BREAD

Malzemeler:

480 gr un

90 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

150 gr esmer şeker

1 adet yumurta

150 gr üzüm pekmezi

10 gr zencefil

10 gr tarçın

5 gr vanilya

HAZIRLANIŞI: Tereyağı ile esmer şekeri 5- 6 dk mikser yardımıyla karıştırın. Ardından sırasıyla yumurta pekmez ekleyin. Ayrı bir kapta un zencefil tarçın vanilyayı karıştırın. Yavaş yavaş unlu karışımı diğer karışımla karıştırın. Katı bir hamur elde ediyoruz. Hamuru en son elinizle toparlayın. 20 dk buzdolabında dinlendirin. 20 dk sonunda hamuru alıp genişçe bir tezgâhı hafif unlayın, merdane yardımıyla hamuru inceltin. Çok ince olmamasına özen gösterin. Yılbaşı temalı kalıplarla şekil verip yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Ardından önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 15 dk pişirin. Fırından çıkarıp soğumasını bekleyin. Süsleme aşamasında ister kendi hazırladığınız royal icing ister hazır süsleme glazürleriyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.