Yürek Nasıl Pişirilir? Dana Yüreği Nasıl Pişirilir Ve Yapılır?

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lezzetlerden biri kuşkusuz yürektir. Bu yemek türü damak tadına göre kimisi tarafından çok sevilirken kimisi tarafından da hiç sevilmez. Protein bakımından oldukça zengin olan bir besin kaynağı olduğunu da hatırlatmak gerekir. Ayrıca yürek diğer sakatat türlerine göre kalori ve yağ bakımından daha düşük değerlere sahip. 100 gramında yaklaşık olarak 186 kalori olduğu tahmin edilmektedir. Dana yüreği pişirilmesi zor olan yemek türlerinden biri olduğu için yemek yapanlar bu konuda zorlanabilirler. Fakat belli püf noktalara dikkat ederseniz sizde kolayca pişirebilirsiniz. Yahni, tava, kızartma gibi yöntemlerle de damak zevkinize göre pişirim yapabilirsiniz. Dana yüreği nasıl pişirilir? Malzemeler ile başlayalım.

Yürek Nasıl Pişirilir?

700 gram kuşbaşı doğranmış dana yüreği

1/2 çay bardağı sıvıyağ

1 çorba kaşığı biber salçası

2 adet orta boy domates

1 adet kırmızı biber

3 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Biraz tuz

Şimdi yapılışına geçelim:

Kuşbaşı doğranmış dana yüreğini bir kaba koyup iyice yıkayın. Sonra suyunu süzüp büyük bir tavaya alabilirsiniz. Ocağa koyup altını açın. Dana yüreği suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Üzerine sıvı yağ ilave edin. Küp küp kesilmiş kırmızı ve yeşil biberi ilave edin. Hafif yumuşayana kadar sotelemeyi bırakmayın. Soğanları piyaz şeklinde doğrayıp ilave edin. Pembeleşene kadar soğanları da pişirin. Son sebzeyi yani domatesi yine küp küp doğrayarak üzerine ilave edin. Domatesler suyunu çektikten sonra biber salçasını ekleyin. Son dokunuş olarak tuz ve baharatları ekleyin. Birazda böyle pişirdikten sonra ocaktan alabilirsiniz. Yürek sote yanına en çok yakışan yemeklerden biri domatesli bulgur pilav olduğunu söyleyebiliriz. Yanına pilav türü yemek yaparak servis edebilirsiniz.

Not: Yürek yemeğini yedikten sonra mideniz zor sindirebilir. Sindirimde güçlük yaşamamak için yanında gazlı içecek tüketilmesi önerilir. Ayrıca soğan salatası yaparak yemeğin yanına ekstra lezzet katabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun dileklerimizle…