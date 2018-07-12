Dikkat! Sıcak çarpmaları ölümcül olabiliyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Yazgan, sıcak çarpmasının, sıcak ortama uzun süre maruz kalmak ya da bu tür ortamlarda yoğun egzersiz yapmak nedeniyle ortaya çıkan bitkinlik ve koma hali olduğunu vurgulayarak, müdahale edilmez ise ölümcül olabileceğini hatırlattı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Yazgan; hamam, sauna gibi sıcağın ve nemin yüksek olduğu ortamların; güneş altında uzun süre çalışmanın, kumsalda yapılan spor aktivitelerinin sıcak çarpması için ciddi risk oluşturacağını belirtti.

Dr. Züleyha Yazgan sıcaklığın arttığı dönemlerde ilaç kullanımında dikkatli olunması ve doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanılmaması gerektiğini belirtti ve özellikle yaşlılarda ve küçük çocuklarda sıcak çarpması ile ilgili bulguların çok hızlı ortaya çıktığını, yetersiz sıvı alımının sıcak çarpmasında oldukça önemli bir faktör olduğunu söyledi. Dr. Suat Günsel Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Yazgan bazı ilaçların (tansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, alerji ilaçları, antidepresanlar vs.) alkol ve diğer uyuşturucu maddelerle birlikte kullanımında sıcak çarpmasının hızlanacağını belirtti.





SICAK ÇARPMASININ BELİRTİLERİ

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Özer Yazgan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sıcak çarpmasının ilk belirtileri yoğun halsizlik, terleme, tansiyon düşüklüğü, hızlı nabız, bulantı, kusma, baş dönmesi, sersemlik hissi ve baş ağrısıdır. Eğer durum tespit edilemezse kısa süre içinde koma hali gelişir. İlk belirtiler görüldüğünde yapılması gereken en önemli şey hastayı serin ve gölge bir alana çekmek, mümkünse sıvı takviyesi yapmak, vücut ısısını düşürmeye çalışmak ve istirahat etmesini sağlamaktır. Sonrasında kişi en yakın sağlık merkezine götürülmelidir.

Sıcak çarpmasından korunmak için tavsiyede bulunan Yazgan, "Sıcağa uzun süre maruz kalmayın, çocuk ve yaşlıları sıcak ortamlarda yalnız bırakmayın, sık sık klimalı ortamlarda dinlenmelerine ve bol su içmelerine özen gösterin, eğer sıcak ortamda bulunmak zorunda iseniz sık sık dinlenin ve bolca su için (su ile birlikte tuz ve şeker de almak gerekir, sporcu içecekleri tercih edilebilir)" gibi tavsiylerinde bulundu.