Dağ kekiğini hayatınızda tıbbi olarak daha önce kullandığınızı bile fark etmemiş olabilirsiniz - kekiklerin en aktif maddesi olan timol, antibakteriyel ve antifungal özellikleri nedeniyle gargara ve Vicks'de kullanılır. Her ne kadar bu klasik, çok doğal olmasa da, ürünlerin anahtar bileşen olarak timol kullanmayı seçmesi, bu çok yönlü bitkinin yadsınamaz tıbbi faydalarına kaynaklanıyor. Peki, hayatımızın her alanında olan dağ kekiğinin faydaları nelerdir?

DAĞ KEKİĞİNİN FAYDALARI

Genel olarak kekik, immün ve solunum sistemlerinin yanı sıra sindirim, sinir ve diğer vücut sistemlerini desteklemede eşsiz bir besindir. Sağlıklı kalmak söz konusu olduğunda dağ kekiği ciddi bir güç merkezi... Bu bitkinin sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabileceği en iyi yöntemlerden bazılarını sabah.com.tr olarak derledik.



Bedene kuvvet vererek güçlendirir, olası yorgunluklar için birebir çözümdür. Sinir sistemini kuvvetlendirerek, stres ve sinir hastalıklarını engellediği bilinmektedir. İştah açıcı etkisi yüzünden iştahsız kişilerin bu sorununu kısa sürede giderir. Kalpteki ritim bozukluğu ve diğer kalp hastalıklarını önleyici etkiye sahiptir. Kalp çarpıntısı olanlarda etkili çözüm sunar. Bağırsak iltihabı için ve bağırsak sorunları için oldukça yararlıdır. İdrar yapma sorunu olanlar için en iyi idrar sökücülerden biri dağ kekiğidir. Bağırsaklarında bağırsak solucanı olan kişiler, dağ kekiği tüketerek bağırsak solucanlarını düşürebilirler. Çocuklarınızda görülen kansızlık ve iştahsızlık gibi problemlerin çözümünde kullanılır. Dağ kekiği suyu, romatizmal hastalıklara da oldukça iyi gelir. Romatizması olanlar romatizma sıkıntısı yaşadıkları bölgeleri dağ kekiği suyu ile masaj yapabilirler. Grip, astım, bronşit gibi hastalıklar için çok iyi bir ilaçtır. Regl döneminde problem yaşayanlar için tarihleri düzenleyici bir etki yapar.