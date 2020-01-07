AB kan grubu özellikleri nelerdir? AB Kan grubu kişiler nasıl beslenmelidir?

Gizemli ,mantıklı,eleştirici,cesur ve ekonomiklerdir.Bulundukları çevreye çabuk uyum sağlayan ve çok insancıl kişilerdir. Etrafındaki herkese yardımcı olmaya çalışırlar. AB grubu teslimiyetçi ve maneviyatı oldukça güçlü bir gruptur.Manevi güçlerinden dolayı bu kan grubunu kimse kolay kolay üzemez.Kendi ve çevresi ile barışık ,kin tutmayan bir mizaca sahiptirler.Karizmatik yapıları vardır.Sevgilerini çok yoğun yaşarlar. Çok hassastırlar ,asla ayırım yapmadan kendileri için düşündüklerini başkaları içinde düşünerek hareket ederler. Çok empatiktirler.

NE YEMELİ NE YEMEMELİ

AB kan grubunda olan kişiler beslenme tablosu oluşturuken,A ve B grubunun yararlı ve zararlı gıdalarını inceleyerek yol almalıdır.Zira A ve B gurubuna önerilen tavsiyeler,AB grubu içinde geçerlidir. AB grubunun şifalı yağı zeytinyağıdır. Et ve süt ürünlerinden uzak durması gereksede,AB grubunda çok faydalı deniz ürünleri mevcuttur.Bu deniz ürünleri protein açısından oldukça zengindir. Mısır ve karabuğdaydan kesinlikle uzak durulması gerekmektedir.

Limon AB kan grubu için oldukça faydalıdır.Aynı şekilde greyfurtta (beyaz)oldukça faydalıdır.Portakal düşük mide asidinden dolayı mide çeperini rahatsız ederek midede ekşime ve yanma yapabilir. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak AB kan grubuna çok faydalıdır ve zayıf olan bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bitki çaylarının bir çoğu bu grup için şifa kaynağıdır.Ekinezya çayı bağışıklık sistemini destekler.Yeşil çay sindirim sistemini destekler. Papatya çayı tüketmek de sindirim ve sinir sistemini güçlendirir. C vitamini açısından oldukça zengin olan kuşburnu çayı da bu gruba oldukça faydalıdır.AB kan grubu yaşam boyu kan grubuna göre beslenerek pek çok hastalıktan korunmuş olur ve yaşam kalitesini bu yolla hissedilir şekilde arttırır. Tüm gruplarda olduğu gibi sizin içinde en faydalı yağ,zeytinyağıdır,ceviz yağı,keten tohumu yağı,balık yağı,badem yağı da tüketmenizde bir sakınca yoktur.

YATKIN OLDUĞU HASTALIKLAR

AB kan grubu,A ve B kan grubu karışımından oluşmuş bir gruptur.Hem A grubunun özelliklerini hem de B kan grubunun özelliklerini taşımaktadır.

B kan grubunun bağışıklık sistemi ve sindirim sistemi oldukça zayıftır.

Mide asit üretimi düşük olduğundan,hayvansal gıdaları sindirmede problem yaşarlar.

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına karşı hassastırlar.

Sürekli süt ve süt ürünlerini tüketmek vücutta balgam oluşumunu arttırır ve solunum enfeksiyonlarını tetikler,bu kan grubunun süte karşı temkinli olması gerekmektedir.Bununla birlikte süt ürünlerinden ev yapımı yoğurt ve kefir tüketebilirler.

Bağışıklık sistemi zayıf olduğu için kanser ve kalp hastalıklarına karşı dikkatli olmaları tavsiye edilir,bağışıklık sistemini güçlü tutmak bu grubu birçok hastalıktan emin kılar.

AB grubunun sık görülen hastalıkları,kalp ve damar hastalıkları,enfeksiyon hastalıkları,göğüs kanseri,sindirim sistemi hastalıkları,idrar yolu enfeksiyonları ve sinüzittür.

Ayrıca 2014 yılında, Amerika'da 30 binden fazla kişinin katıldığı 4 yıl süren araştırmada, kan grubu AB olanların ileri yaşta hafıza kaybından daha fazla etkilendiğini ortaya koymuştur,araştırmanın sonuçları Neurology dergisinde yayımlanmıştır.

FAYDALI OLAN YİYECEKLER

Et ürünleri: Koyun,tavşan ve hindi eti,balık;kırmızı levrek,sardalya,morina,bey balığı.

Süt ürünleri: Yoğurt,doğal beyaz peynir,eski kaşar,keçi ve koyun sütü ve peyniri.

Yağlar: Zeytinyağı,ceviz yağı,iç yağı,kuyruk yağı.

Karbonhidratlar: karabuğday ürünleri ve ekmeği,yulaf ürünleri ve ekmeği,pirinç ürünleri ve ekmeği,yumuşak buğday(eski türk buğdayı)ürünleri ve ekmeği,arpa ürünleri ve ekmeği.

Sebzeler: Salatalık,karnabahar,beyaz lahana,patlıcan,kırmızı pancar,semizotu,ıspanak,kara lahana, marul,havuç,pazı, brokoli,sarımsak,soğan,kereviz,maydanoz,her yeşil yapraklı sebze,deniz lahanası (laminariya).

Bakliyatlar: Yeşil mercimek

Meyveler: incir,üzüm,kiraz,vişne,erik,greyfurt,limon,mürdüm eriği,karpuz,ananas.

Kuru yemişler: Yer fıstığı,ceviz,badem,fındık.

Baharatlar: zencefil,kimyon,zerdeçal,kişniş,çemen otu,kakule,keten tohumu.

Çaylar/İçecekler: Kuşburnu,papatya,yeşil çay,kekik,lavanta,ısırgan otu,taze kahve.

Diğerleri: Halis bal,pekmez,magnezyum sülfat(İngiliz tuzu),taze yumurta.

YENİLEBİLECEK OLANLAR

Et ürünleri: Havyar,arasıra dana/sığır eti.

Süt ürünleri: Tek ineğin sütü,arasıra tereyağı.

Bakliyatlar: Kuru fasülye,barbunya.

Kuruyemişler: Antep fıstığı.

Sebze ve meyveler: Pırasa,domates,kayısı,dut,kavun ve zaralılara girmeyen yiyecekler,meyve ve sebze,nar ve suyu,muz,mandalina,kestane.

Not: Kan grubu AB için kesin kuralları olan faydalılar-zararlılar listesinden söz etmek zordur,B ağırlıklı AB'ler B grubuna göre,A ağırlıklı AB'ler A grubuna göre beslenme programlarında değişiklik yapabilirler,kendisine neyin dokunup,neyin iyi geldiğine karar verebilmesi için AB grubunun mutlaka sağlıklı ve açlıkları yapmış olması gerekir.

ZARARLI OLAN YİYECEKLER

Tavuk eti,deniz hayvanları,mısır ve ürünleri,nohut.çavdar ekmeği,susam ve ürünleri,börülce,fasulye,Ayçiçek çekirdekleri,pul biber,kara ve beyaz biber,domates salçası,portakal ve suyu,avokado,enginar,turp,aloevera,herhangi sıvı ve katı yağ (zeytinyağı ve ceviz yağı hariç),Hindistan cevizi.

Not: Sağlıklı insanlar zararlılara giren yiyecek ve içecekleri,doğal ve genetiği değiştirilmemiş ise arasıra (iyileşme süresince değil) ölçülü olarak tüketebilirler.

HERKES İÇİN ZARARLI OLAN YİYECEKLER

Hazır dondurma,genetiği değiştirilmiş buğday ve ürünleri (bilhassa tip 405-550), genetiği değiştirilmiş mısır ve ürünleri,genetiği değiştirilmiş Amerikan soyası,rafine ve hidrojenize edilmiş sıvı yağlar,margarinler,kavrulmuş ve bekletilmiş kuru yemiş,ketçap,kimyasal sirkeler (beyaz sirke ruhu ürünleri), bayat yiyecekler,önceden pişirilip ısıtılmış yiyecekler,dondurma,sakız,hazır katkılı yiyecek ve içecekler,tatlandırıcılar,genetiği değiştirilmiş buğday ve mısır nişastası,glikoz,früktoz,katkılı piyasa zeytinleri,katkılı hazır turşular,her türlü fabrika işlemi görmüş ambalajlı ürünler (çaylar,salçalar,zeytinler).