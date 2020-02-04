Öksürüğe ne iyi gelir? Kuru ve balgamlı öksürük için doğal çözümler

Öksürük, yaygın bir rahatsızlık türüdür ve bu rahatsızlığa yakalanan insanlar 'öksürük nasıl geçer', 'öksürüğe ne iyi gelir' gibi soruların yanıtını araştırmakta. Genel olarak, öksürük tamamen normaldir. Öksürük, boğazınızı balgam ve diğer tahriş edici maddelerden uzak tutmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, sürekli öksürük, alerji, viral bir enfeksiyon veya bakteriyel bir enfeksiyon gibi bir dizi durumun da belirtisi olabilir. Peki, öksürüğe ne iyi gelir ve nasıl geçer?

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Öksürük boğaz rahatsızlığı olsa da kimi zaman ciğerlerden kaynaklanabilir. Bazen öksürük, akciğerlerinizle ilgili herhangi bir şeyden kaynaklanmaz. Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) ayrıca öksürüğe neden olabilir.

Soğuk algınlığı, alerji ve sinüs enfeksiyonları nedeniyle öksürükleri bir dizi reçetesiz ilaçla tedavi edebilirsiniz. Bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotik gerektirir. Bununla birlikte, kimyasallardan kaçınmayı tercih edenler için, yardımcı olabilecek birkaç ev ilacı listeledik.

Bal, boğaz ağrısı için zamana bağlı bir ilaçtır. Öksürükleri, öksürük baskılayıcı olan dekstrometorfan (DM) içeren reçetesiz satılan ilaçlardan daha etkili bir şekilde rahatlatabilir.

Evde 2 çay kaşığı bal bitki çayı veya ılık su ve limon ile karıştırarak evde kendi çareinizi oluşturabilirsiniz. Bal yatıştırıcı yaparken, limon suyu tıkanıklığa yardımcı olabilir. Ayrıca balı kaşıkla yiyebilir veya atıştırmalık için ekmeğin üzerine yayabilirsiniz.

Probiyotikler, bir dizi sağlık faydası sağlayabilen mikroorganizmalardır. Doğrudan öksürüğü hafifletmezken, gastrointestinal floranızı dengelemeye yardımcı olurlar. Gastrointestinal flora, bağırsaklarınızda yaşayan bakterilerdir.

Bu denge vücutta bağışıklık sistemi işlevini destekleyebilir. Ayrıca, yapılan araştırmalar, süt ürünlerinde bulunan bir bakteri olan Lactobacillus'un soğuk algınlığı veya grip olasılığını ve polen gibi bazı alerjenlere duyarlılığı azaltabileceğini düşündürmektedir.

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Çocuğun yaşına bağlı olarak öksürük tedavisi değişmektedir. 2 yaş altı bir çocuk için mutlaka doktora başvurmanız tavsiye edilir. Bunun öncesinde en önemli öksürük kesici besinlerden biri anne sütüdür. Bunun dışında öksürükler, çocuklarda önemli bir rahatsızlığın habercisi olabilir. 2 yaş üstü çocuklarda, yetişkinler için uygulanan tedavi yöntemlernin çoğu geçerlidir.

Süt, büyük bir Lactobacillus kaynağıdır. Bununla birlikte, süt ürünleri balgamı daha kalın hale getirebileceğinden dikkatli olmalısınız. Ayrıca çoğu sağlık gıda mağazasında ve ilaç mağazasında probiyotik takviyeler satın alabilirsiniz. Her ek üreticinin günlük önerilen farklı alımları olabilir. Probiyotikler ayrıca bazı yoğurt türlerine eklenir ve miso çorbası ve hamur mayası ekmeklerinde bulunur.

KURU ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Ananası genellikle öksürük ilacı olarak düşünmezsiniz, ancak bunun nedeni muhtemelen bromelain'i hiç duymamış olmanızdır. Bromelain'in - sadece ananasların sapında ve meyvesinde bulunan bir enzim - öksürükleri bastırmaya ve boğazınızdaki mukusu gevşetmeye yardımcı olabileceğini gösteren kanıtlar vardır. Ananas ve bromelainin en faydalarından yararlanmak için, bir dilim ananas yiyin veya günde üç kez 3,5 ons taze ananas suyu içirin. Ayrıca sinüzit ve alerjiye dayalı sinüs sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olabileceği ve öksürüğe ve mukusa katkıda bulunabileceği üzerine çalışmalar da yapılmıştır ancak henüz iddia boyutundadır.

Bromelain takviyeleri, kan inceltici alan çocuklar veya yetişkinler tarafından alınmamalıdır. Ayrıca, amoksisilin gibi antibiyotik kullanıyorsanız, antibiyotiğin emilimini artırabileceğinden bromelain kullanmaya dikkat edin. Yeni veya bilinmeyen takviyeler almadan önce daima doktorunuzla konuşun.

ÖKSÜRÜĞE KESİN ÇÖZÜM

Nane yaprakları iyileştirici özellikleri ile iyi bilinir. Nane içindeki mentol boğazı yatıştırır ve bir dekonjestan görevi görür ve mukusun parçalanmasına yardımcı olur. Nane çayı içerek ya da buhar banyosundan nane buharı teneffüs ederek faydalanabilirsiniz. Buhar banyosu yapmak için, her 150 mililitre sıcak su için 3 veya 4 damla nane yağı ekleyin. Başının üzerine bir havlu sür ve doğrudan suyun üstünde derin nefesler al.

Hatmi, yaz aylarında çiçek açan çok yıllık Althaea officinalis'ten yapılır. Bitkinin yaprakları ve kökleri eski çağlardan beri boğaz ağrısını tedavi etmek ve öksürükleri bastırmak için kullanılmıştır. Bu iddiaları destekleyecek iyi kontrollü bir çalışma yoktur, ancak bitki genellikle güvenli kabul edilir.

Hatmi otu, boğazı kaplayan ve tahrişi hafifleten müsilaj içerir.

Bugün çay veya kapsül şeklinde hatmi kökü alabilirsiniz. Sıcak çay, boğaz ağrısının eşlik ettiği bir öksürüğe yatıştırıcı olabilir. Hatmi kökü çocuklar için önerilmez.