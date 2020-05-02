Son dakika haberi: Türkiye’deki corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum: 2 Mayıs Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre bugün vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Corona virüsü son duruma ilişkin bilgiler Bakan Koca tarafından düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakan Koca tarafından paylaşılan günlük koronavirüs verilerinin yanı sıra konuyla ilgili son dakika haberleri de ülke gündeminde önemli bir yer kaplıyor. Virüsün çıkış noktası Çin'de hayat normale döndü fakat Avrupa ve Amerika için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Corona virüsü kaynaklı covid-19 hastalığı sebebiyle son 24 saat içerisinde binlerce insan hayatını kaybetti. Ülkemizde ise iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısını geçmeyi başardı. Peki Türkiye'de son durum ne? Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç? İşte corona virüsü son dakika haberi…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 1 Mayıs tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2188 yeni vaka tespit edildi, 84 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 4922 oldu.

Bakan Koca: "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." ifadelerini kullandı.