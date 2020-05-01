Video Haber Son dakika! Bakan Koca 1 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı: Toplam iyileşen hasta sayısı 53 bin 808 oldu

Son dakika! Bakan Koca 1 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı: Toplam iyileşen hasta sayısı 53 bin 808 oldu

Son dakika! Bakan Koca 1 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı: Toplam iyileşen hasta sayısı 53 bin 808 oldu
01.05.2020 | 19:54
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, Son 24 saatte 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 53 bin 808 oldu. Son 24 saatte 84 kişi vefat ederken toplam vefat sayısı 3.258 oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 188 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 122 bin 392, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu, 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 53 bin 808'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 431 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 188 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 84 hasta vefat etti, 4 bin 922 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 75 bin 48, toplam vaka sayısı 122 bin 392 ve toplam vefat sayısı 3 bin 258'e ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1480, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 818, iyileşen hasta sayısı 53 bin 808 oldu.

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