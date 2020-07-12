Laktozsuz diyet listesi! Laktozsuz diyet nasıl yapılır, ne yenir?

Diyet yaparken en sık düşülen hatalardan biri, kişilerin kendi ideal ihtiyaçlarının dışında diyet listeleri uygulamasıdır. Birisi için oldukça faydalı ve zayıflatıcı etki yaratan diyetler, bir başkası için aynı etkiyi göstermeyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kişisel ve bedensel olarak farklı olan ihtiyaçlardır. İdeal kilonuz, kan ve vitamin değerleriniz, kas kütleniz, alerjinizin bulunduğu yiyecekler ve daha birçok farklı ayrıntıya dikkat ederek diyet listelerinizi oluşturmanız gerekir. Kişilerin bir takım besinlere karşı hassasiyeti olabilmektedir. Bunu yalnızca diyet yaparken değil, hayat boyunca beslenme düzeni haline getirerek uygulamak ise oldukça önemlidir. Ülkemizde %25 oranında laktoz intoleransı görülmektedir. Bu sayı günden güne artmaktadır. Çünkü yaş ile birlikte bağırsaktaki enzimler de değişiklik gösterebilmektedir. Gluten hassasiyeti ise toplumun %15'inde görülmektedir. Bu yüzden uyguladığınız diyetlerden fayda göremiyor ve bir türlü zayıflayamıyorsanız, hassasiyetiniz olan yiyeceklerden uzak durmanız gerekmektedir.
Laktoz intoleransı nasıl kontrol edilir?
Laktozsuz Diyet listesi
Kahvaltı: çay ( şekersiz ), ince bir dilim beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta, 4 adet zeytin, domates, yeşillik, 1 dilim tam buğday ekmeği ( kepek veya çavdar olabilir )
Ara öğün: 1 adet kuru incir veya 2 adet yaş hurma veya 1 porsiyon taze meyve, 2 tam ceviz içi
Öğlen:1 küçük kase kremasız çorba veya 100 gr yağsız pişirilmiş et/tavuk/balık, Mevsim salata ( zeytinyağı ve limon ile ), 1 dilim tam buğday ekmeği ( kepek veya çavdar olabilir ), 100 gram laktozsuz yoğurt
Ara öğün: 1 dilim beyaz peynir, 2 adet kepekli galeta, yeşil çay
Akşam: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, yeşil salata, 100 gram laktozsuz yoğurt, 1 dilim tam buğday ekmeği ( kepek veya çavdar olabilir )
Ara öğün: 1 su bardağı laktozsuz süt, 1 porsiyon taze meyve
Gluten hassasiyeti nasıl kontrol edilir?
Glutensiz diyet listesi
Kahvaltı: sebzeli omlet ( kabak kullanılabilir ), şekersiz çay
Ara öğün: 3 adet ceviz içi, 100 gram yoğurt
Öğle: sebzeli mercimek çorbası
Ara öğün: 1 adet kuru incir veya 2 adet yaş hurma veya 1 porsiyon taze meyve, 2 tam ceviz içi
Akşam: mısır ekmeği ( gluten içermeyen mısır unundan olmasına özen gösterin ) biftek ( 150 gr ), mantar ve ıspanak sote
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