Laktozsuz diyet listesi! Laktozsuz diyet nasıl yapılır, ne yenir?

Diyet yaparken en sık düşülen hatalardan biri, kişilerin kendi ideal ihtiyaçlarının dışında diyet listeleri uygulamasıdır. Birisi için oldukça faydalı ve zayıflatıcı etki yaratan diyetler, bir başkası için aynı etkiyi göstermeyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kişisel ve bedensel olarak farklı olan ihtiyaçlardır. İdeal kilonuz, kan ve vitamin değerleriniz, kas kütleniz, alerjinizin bulunduğu yiyecekler ve daha birçok farklı ayrıntıya dikkat ederek diyet listelerinizi oluşturmanız gerekir. Kişilerin bir takım besinlere karşı hassasiyeti olabilmektedir. Bunu yalnızca diyet yaparken değil, hayat boyunca beslenme düzeni haline getirerek uygulamak ise oldukça önemlidir. Ülkemizde %25 oranında laktoz intoleransı görülmektedir. Bu sayı günden güne artmaktadır. Çünkü yaş ile birlikte bağırsaktaki enzimler de değişiklik gösterebilmektedir. Gluten hassasiyeti ise toplumun %15'inde görülmektedir. Bu yüzden uyguladığınız diyetlerden fayda göremiyor ve bir türlü zayıflayamıyorsanız, hassasiyetiniz olan yiyeceklerden uzak durmanız gerekmektedir.

Laktoz intoleransı nasıl kontrol edilir?

Öncelikle laktoz intoleransınız olup olmadığını anlamak için bir takım testler uygulatmanız gereklidir.

Laktoz intoleransınız var ise bağırsaktaki laktozu parçalayan laktaz enzimlerinizin yeterli olmadığı söylenebilir.

Laktoz hassasiyetinizin seviyesi laktoz tüketim miktarınıza göre daha fazla şiddetlenebilmektedir.

Laktaz enzimini parçalatan veya laktozun vücutta oluşturduğu etkileri ortadan kaldıran bir ilaç türü yoktur. Bu yüzden, bu tür rahatsızlıklardan korunmanın tek yolu laktoz içeren besinlerin tüketiminden kaçınmaktır.

Laktoz, süt, peynir, yoğurt, kaymak, süt tozları, tereyağı gibi besinlerde bulunmaktadır. İlk olarak bu besinlerden kaçınmanız gerekir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise süt ürünleri ile yapılan diğer besinlerinde laktoz hassasiyeti oluşturabiliyor olmasıdır. Bu yüzden kek, krep, tatlı, çikolata, omlet gibi besinlerde aynı rahatsızlıkları hissetmenize sebep olabilen besinlerdir.

Bu tür besinler yerine, soya sütü, badem sütü, pirinç sütü gibi besinleri rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Laktozsuz Diyet listesi

Kahvaltı: çay ( şekersiz ), ince bir dilim beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta, 4 adet zeytin, domates, yeşillik, 1 dilim tam buğday ekmeği ( kepek veya çavdar olabilir )

Ara öğün: 1 adet kuru incir veya 2 adet yaş hurma veya 1 porsiyon taze meyve, 2 tam ceviz içi

Öğlen:1 küçük kase kremasız çorba veya 100 gr yağsız pişirilmiş et/tavuk/balık, Mevsim salata ( zeytinyağı ve limon ile ), 1 dilim tam buğday ekmeği ( kepek veya çavdar olabilir ), 100 gram laktozsuz yoğurt

Ara öğün: 1 dilim beyaz peynir, 2 adet kepekli galeta, yeşil çay

Akşam: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, yeşil salata, 100 gram laktozsuz yoğurt, 1 dilim tam buğday ekmeği ( kepek veya çavdar olabilir )

Ara öğün: 1 su bardağı laktozsuz süt, 1 porsiyon taze meyve

Gluten hassasiyeti nasıl kontrol edilir?

Günümüzde glutensiz beslenmek oldukça zordur. Çünkü çoğu paketli gıda içerisinde gluten bulunmaktadır.

Yapılması gereken ilk şey gluten içeren besinleri hayatınızdan çıkarmak ve yerine glutensiz olan hangi besinleri koyabileceğinize karar vermektir.

Buğday nişastası, bulgur, irmik, tam buğday unu, kuskus, buğday tohumu, kızıl buğday, kamut, matza, arpa, çavdar gibi besinlerden uzak durmanız gerekir.

Gluten hassasiyeti olanlar diledikleri gibi sebze ve meyve tüketebilirler.

Tohum, bakliyat, patates, yağ, mısır, pirinç, balık ve deniz ürünleri gibi besinleri tüketmeleri ise oldukça sağlıklıdır.

Glutensiz diyet listesi

Kahvaltı: sebzeli omlet ( kabak kullanılabilir ), şekersiz çay

Ara öğün: 3 adet ceviz içi, 100 gram yoğurt

Öğle: sebzeli mercimek çorbası

Ara öğün: 1 adet kuru incir veya 2 adet yaş hurma veya 1 porsiyon taze meyve, 2 tam ceviz içi

Akşam: mısır ekmeği ( gluten içermeyen mısır unundan olmasına özen gösterin ) biftek ( 150 gr ), mantar ve ıspanak sote

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