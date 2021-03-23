Düşük ve sıfır karbonhidrat diyeti listesi: 1 haftalık karbonhidrat diyeti nasıl yapılır, zararları nelerdir?

Karbonhidratlar, enerji kaynağıdır ve insanlar için temel yapısal bileşenler olarak kabul edilirler. Ancak kilo almanın nedenleri arasında genellikle aşırı karbonhidrat tüketimi bulunmaktadır. Eğer günlük yaşantınızda karbonhidratlı yiyecekleri ( şeker, un, nişasta vb. ) kontrolsüz ve aşırı miktarlarda tüketiyorsanız kilonuzda artış olması normaldir. Çünkü özellikle işlenmiş karbonhidratların tüketilmesi kan şekeri, kan basıncı, kolesterol gibi değerlerinizin yükselmesine sebebiyet vermektedir. Karbonhidrat diyeti ile düşük ve sıfır karbonhidrat kurallarına uyarak sağlıklı bir şekilde zayıflamanız mümkündür.

Karbonhidrat diyeti nasıl yapılır?

Günlük olarak tükettiğiniz karbonhidrat miktarını düşürdüğünüz zaman vücuttan ödem atımı kolaylaşır, karın bölgesindeki yağlanma azalır.

Karbonhidrat diyeti yaparken tüketebileceğiniz birçok besin vardır. Sebze, meyve, et, balık, peynir, yumurta, gluten içermeyen tahıllar, tohumlar vb. tüketilebileceğiniz besinlerden bazılarıdır.

Tüketmemeniz gereken besinler ise şu şekildedir: şeker, trans yağlar, ekmek ve türevleri, hamur işi gıdalar, buğday, makarna, hidrojenlenmiş yağlar vb. tüketilmemelidir.

Karbonhidrat diyetinde en çok dikkat edilmesi gereken nokta yapay tatlandırıcılardan uzak durmaktır. Sukraloz, aspartam, siklamatlar ve sakarin bunlardan bazılarıdır. Bu tür yapay tatlandırıcılar en çok paketli gıdalarda bulunmaktadır. Bu yüzden bu diyeti yaparken paketli, şeker içeren hazır gıdalardan uzak durmanız gerekmektedir.

Bunu yanında tüketebileceğiniz birçok besin bulunmaktadır. Et ve balık türlerinden dilediğinizi tüketebilirsiniz. Sebzeler için de aynı durum geçerlidir. Kullanacağınız yağların tereyağı, Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı olması tavsiye edilmektedir. Peynir tüketmenizde bir sakınca yoktur ancak kilo vermek amaçlı yapılan bir diyet olduğu için peynir tüketimine dikkat etmeniz gerekir. Peynir çeşitlerinde tuz miktarı çoktur ve bu da vücutta ödeme sebep olabilir. Meyve tüketimi de yine aynı şekilde vücuda şeker yüklemesinden kaçınıldığı için günlük 1 porsiyon ile sınırlı tutulması tavsiye edilmektedir.

Karbonhidrat diyeti zararları nelerdir?

Karbonhidrat diyetinin düşük karbonhidrat şeklinde uygulanmasının herhangi bir zararı yoktur. Ancak sıfır karbonhidrat olarak uygulayacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.

Karbonhidrat tüketimini sıfırladıktan sonra meyve ve sebze tüketimine ağırlık vermek yerine hayvansal gıdalara ( et, süt, peynir, yumurta vb. ) ağırlık verirseniz bu gıdaların kolesterol miktarı çok fazla olduğu için kolesterol seviyelerinizde hızlı yükselmelere sebep olabilir ve kandaki doymuş yağ oranını yükseltir. Kalp ve damar hastalıklarına sebebiyet veren yüksek kolesterol, eğer risk grubundaysanız oldukça dikkatli olmanız gereken durumların başında gelir.

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Karbonhidrat eksikliği vücutta enerji kaybına sebep olabilir. Karbonhidrat alınmayınca kanınızdaki glukoz oranı düşer ve vücut için depolanmış olan yağlar parçalanmaya başlar. Bu durum bazı insanlarda baş ağrısı, halsizlik, bulantı gibi semptomlara neden olabilir.

Bunun yanında karbonhidratı kesmeniz kilo vermeniz için yeterli bir etken değildir. Günlük olarak tükettiğiniz yiyeceklerin kalori miktarı kilo vermenizde etkili olan en önemli faktördür.

Düşük ve sıfır karbonhidrat diyeti listesi ( 1 haftalık )

Pazartesi

Sabah: kabaklı, biberli, tereyağında pişirilmiş omlet ( dilediğiniz sebzeleri ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz )

Öğle: 1 kase yoğurt içerisinde yaban mersini ve 6 adet badem ( rondodan geçirerek tüketilir )

Akşam: peynirli hamburger ( ekmeksiz ), yanında sebze salatası

Salı

Sabah: pastırmalı 2 adet yumurta ile omlet

Öğle: peynirli hamburger ( ekmeksiz ), yanında sebze salatası

Akşam: tereyağında pişirilmiş somon ve sebze

Çarşamba

Sabah: tereyağında pişirilmiş sebzeli omlet

Öğle: balıklı salata ( zeytinyağı ile)

Akşam: ızgara tavuk ve sebze

Perşembe

Sabah: sebzeli omlet ( tereyağı veya Hindistan cevizinde pişirilmiş )

Öğle: 1 kase yoğurt 1 avuç badem ve 1 avuç ceviz

Akşam: biftek ve sebze

Cuma

Sabah: pastırma ile yumurta

Öğle: tavuk salatası, zeytinyağı ile

Akşam: sebzeli dana pirzola

Cumartesi

Sabah: 2 yumurta ile hazırlanmış menemen

Öğle: 1 kase yoğurt, ceviz ve çilek

Akşam: sebzeli köfte ve salata

Pazar

Sabah: pastırma ile yumurta

Öğle: salata ile ızgarada pişmiş balık

Akşam: ızgara tavuk kanadı ve ıspanak

Not: Gün içerisinde acıktığınızda ara öğün olarak meyve, yoğurt, havuç, fındık gibi besinler tüketebilirsiniz. Bu diyeti yaparken günde en az 2 litre su içmeye özen gösteriniz.

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