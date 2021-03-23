Düşük ve sıfır karbonhidrat diyeti listesi: 1 haftalık karbonhidrat diyeti nasıl yapılır, zararları nelerdir?

Karbonhidratlar, enerji kaynağıdır ve insanlar için temel yapısal bileşenler olarak kabul edilirler. Ancak kilo almanın nedenleri arasında genellikle aşırı karbonhidrat tüketimi bulunmaktadır. Eğer günlük yaşantınızda karbonhidratlı yiyecekleri ( şeker, un, nişasta vb. ) kontrolsüz ve aşırı miktarlarda tüketiyorsanız kilonuzda artış olması normaldir. Çünkü özellikle işlenmiş karbonhidratların tüketilmesi kan şekeri, kan basıncı, kolesterol gibi değerlerinizin yükselmesine sebebiyet vermektedir. Karbonhidrat diyeti ile düşük ve sıfır karbonhidrat kurallarına uyarak sağlıklı bir şekilde zayıflamanız mümkündür.
Karbonhidrat diyeti nasıl yapılır?
Karbonhidrat diyeti zararları nelerdir?
Karbonhidrat diyetinin düşük karbonhidrat şeklinde uygulanmasının herhangi bir zararı yoktur. Ancak sıfır karbonhidrat olarak uygulayacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.
Karbonhidrat tüketimini sıfırladıktan sonra meyve ve sebze tüketimine ağırlık vermek yerine hayvansal gıdalara ( et, süt, peynir, yumurta vb. ) ağırlık verirseniz bu gıdaların kolesterol miktarı çok fazla olduğu için kolesterol seviyelerinizde hızlı yükselmelere sebep olabilir ve kandaki doymuş yağ oranını yükseltir. Kalp ve damar hastalıklarına sebebiyet veren yüksek kolesterol, eğer risk grubundaysanız oldukça dikkatli olmanız gereken durumların başında gelir.İlikli kemik suyu kaç saat kaynatılır, nasıl yapılır? Kemik suyunun faydaları!
Karbonhidrat eksikliği vücutta enerji kaybına sebep olabilir. Karbonhidrat alınmayınca kanınızdaki glukoz oranı düşer ve vücut için depolanmış olan yağlar parçalanmaya başlar. Bu durum bazı insanlarda baş ağrısı, halsizlik, bulantı gibi semptomlara neden olabilir.
Bunun yanında karbonhidratı kesmeniz kilo vermeniz için yeterli bir etken değildir. Günlük olarak tükettiğiniz yiyeceklerin kalori miktarı kilo vermenizde etkili olan en önemli faktördür.
Düşük ve sıfır karbonhidrat diyeti listesi ( 1 haftalık )
Pazartesi
Sabah: kabaklı, biberli, tereyağında pişirilmiş omlet ( dilediğiniz sebzeleri ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz )
Öğle: 1 kase yoğurt içerisinde yaban mersini ve 6 adet badem ( rondodan geçirerek tüketilir )
Akşam: peynirli hamburger ( ekmeksiz ), yanında sebze salatası
Salı
Sabah: pastırmalı 2 adet yumurta ile omlet
Öğle: peynirli hamburger ( ekmeksiz ), yanında sebze salatası
Akşam: tereyağında pişirilmiş somon ve sebze
Çarşamba
Sabah: tereyağında pişirilmiş sebzeli omlet
Öğle: balıklı salata ( zeytinyağı ile)
Akşam: ızgara tavuk ve sebze
Perşembe
Sabah: sebzeli omlet ( tereyağı veya Hindistan cevizinde pişirilmiş )
Öğle: 1 kase yoğurt 1 avuç badem ve 1 avuç ceviz
Akşam: biftek ve sebze
Cuma
Sabah: pastırma ile yumurta
Öğle: tavuk salatası, zeytinyağı ile
Akşam: sebzeli dana pirzola
Cumartesi
Sabah: 2 yumurta ile hazırlanmış menemen
Öğle: 1 kase yoğurt, ceviz ve çilek
Akşam: sebzeli köfte ve salata
Pazar
Sabah: pastırma ile yumurta
Öğle: salata ile ızgarada pişmiş balık
Akşam: ızgara tavuk kanadı ve ıspanak
Not: Gün içerisinde acıktığınızda ara öğün olarak meyve, yoğurt, havuç, fındık gibi besinler tüketebilirsiniz. Bu diyeti yaparken günde en az 2 litre su içmeye özen gösteriniz.Koruk suyu şekeri düşürür mü, ne işe yarar? Koruk suyunun faydaları nelerdir?