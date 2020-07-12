Ponza taşı nedir, nasıl ve nerede kullanılır? Ponza taşı ne işe yarar, nerede satılır?

Poza taşı latince pumicite olarak bilinen sanıldığının aksine bir taş değil, çok gözenekli ve donmuş volkanik lavların en üstünde oluşan hafif bir cam türü olarak bilinmektedir. Bu taş volkanik alanlarda ani olarak meydana gelen soğumasından dolayı kristalize olmaya zamanı olmayan ponza, katılaşma anında içinde çözülen buhar aniden salınır ve püskürerek kendine özgü gözenekli bir yapıyı oluşturur. Bu taş birçok isim ile adlandırılır. Bu isimler genellikle; Türkçe'de sünger taşı, topuk taşı, hışır taşı, nasır taşı ve köpük taşı gibi isimle ile anılır. Ponza taşı nerelerde kullanılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Ponza taşı nerede satılır? İşte detaylar.

PONZA TAŞI NEDİR?

Volkan bulunan bölgelerde meydana gelen ani soğumadan dolayı meydana gelen ponza taşı, halk arasında nasır taşı olarak bilinen bu taş, ayakların uzun süre havasız volkanik kayalardan oluşan, gözenekli bir yapıya sahip olduğu için suyu emmez ve hijyenik bir taş olmaktadır. Bu taş kötü kokuların yok olmasına yardımcı olur.

İlk olarak 1800 yılında Amerika'da bulunmuştur, Türkiye'de ise ponza taşı üretimine 1988 yılında başlamıştır. Ponza taşı üretimi ülkemizde Nevşehir, Bitlis, Sivas, Van, Ankara ve Kars gibi şehirlerde üretimi yapılır.

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PONZA TAŞI NASIL KULLANILIR?

Ponza taşı ya da diğer adı ile topuk taşı, nasır taşı olarak bilinen bu volkanik taşı uygulayacağınız alana dairesel hareketleri ile uygulayın. Sorunlu olan bölgeyi 30 ila 35 saniye boyunca ovalamanız yeterlidir. Uygulama bitiminden sonra ise ayaklarınızı yıkayıp kurulayıp nemlendirici sürebilirsiniz.

PONZA TAŞI NE İŞE YARAR?

Ponza taşı, topuklarınızdaki çatlakları gidermek ve pedikür yaparken ayaklarınızdaki ölü derileri gidermek için kullanılan bir doğal taştır. Ponza taşının amacı, topuk temizleme amacı ile kullanılan bu aparat ayrıca el, kol ya da dirseklerde de oluşan nasır oluşumlarını gidermek amacı ile de kullanılmaktadır. Ayak bakımı haricinde ise genellikle inşaat sektöründe, kırtasiye malzemelerinde ve tekstil alanında da kullanılmaktadır.

PONZA TAŞI NERELERDE KULLANILIR?

Günlük hayatımızda daha çok topuklarda meydana gelen nasırları temizlemek için kullandığımız ponza taşının topuk haricinde kullanım alanları şunlardır;

•Topuk temizliği haricinde ponza taşı ayrıca kot pantolonların taşlanması amacı ile,

• Sıvı sabunların yapımında,

• Silgilerin yapımında

•Kozmetik alanlarında yüz için kullanılan peeling ürünleri yapmak için,

•Soğuk kış ayında karla kaplı yollarda taşıma malzemesi olarak,

•Lastik kauçukların yapımında,

•Seramik killerin içinde dolgu metali olarak kullanılır.

•Vücuttaki batık halde olan kılların giderilmesinde de ponza taşını kullanılabilmektedir. Vücutta batık olan bölgeye taşı aşağı yukarı olacak şekilde sürerseniz, yarım saat içinde batıkların azaldığı gözlemlenmektedir.

•Bir diğer kullanım alanı ise giysilerinizin üzerindeki ufak lekeleri yok etmek için de kullanılmaktadır. Yapmanız gereken; Lekeli olan giysinizi düz bir zemin üzerine koyun ve ponza taşını lekenin üzerine yavaş bir şekilde sürünüz.

PONZA TAŞI NEREDE SATILIR?

Volkanik alanlarda aniden soğumadan dolayı meydana gelen gözenekli yapısı olan ponza taşı ilk olarak Antik Yunan'da da kullanıldığı bilinmektedir. Ardından daha sonra 1800 yılında Amerika'da bulunmuştur. Ülkemizde ise ponza taşı üretimine 1988 yılında başlanmıştır. Ponza taşı; Nevşehir, Bitlis, Sivas, Van, Ankara ve Kars gibi şehirlerde üretimi yapılmaktadır.

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