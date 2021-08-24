Topuk dikenine ne iyi gelir, nasıl geçer? Topuk dikeni neden olur, bitkisel tedavisi nasıl yapılır?

Toplumda yaygın bir sağlık problemi olan topuk dikeni genellikle, sert yüzeylerde yürümek, koşmak, zıplamaktan kaynaklanan tekrarlayıcı olan stres topuk dikeninin yaygın bir belirtisidir. Genellikle bu durum, topuğun ön kısmında ağrı, şişlik, ısı artışı gibi iltihap belirtileri göstererek kendini belli etmektedir. Ayrıca her zaman ağrıya neden olmaz. Her topuk ağrısı da topuk dikeni kaynaklı olmamaktadır. Vatandaşlar tarafından yaygın bir şekilde sorulan sorulardan birisi genellikle, topuk dikeni kendiliğinden geçer mi? Sorusudur. Topuk dikeni tedavi edilmediği zaman kronik bir duruma neden olabilir. Bu sebeple erken tedavi edilmesi önerilmektedir. Topuk dikeni neden olur, belirtisi nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Topuk dikeni nasıl kırılır, evde tedavisi nedir? Topuk dikeni egzersizleri işte detaylar.

TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR?

Topuk dikenin nedenleri arasında topuk mahmuzları, topuk kemiğinin alt kısmında birkaç ay boyunca kalsiyum birikmesi sonucu meydana gelen bir durum olmaktadır.

Plantar fasya olarak bilinen topuk kemiğini ayak parmaklarına bağlayan bağ dokusu şeridinden kaynaklı olarak bağ ve dokuda gerilme oluşması topuk dikeninin başlıca nedenidir. Ayrıca özellikle uzun koşu ve atlama yapan sporcular arasında oldukça yaygın bir hastalıktır.

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TOPUK DİKENİNE NE İYİ GELİR?

Topuk dikeninin tedavisinde öncelikle; ağrı kesici kremler eşliğinde masaj ve soğuk uygulamalarına başvurulmaktadır. Masaj uygulaması ayak parmaklarını geriye çekerek topuk üzerine 5 dakika boyunca soğuk uyguladıktan sonra ağrı kesici kremler sürülerek yapılmalıdır. Bu uygulama günde 4-5 defa tekrar edilmelidir.

TOPUK DİKENİ NASIL GEÇER?

Topuk dikeninin geçmesi için öncelikle, ağrı kesici kremler eşliğinde masaj ve soğuk uygulamalar yapılır. Bu masaj uygulaması ayak parmaklarını geriye çekerek topuk üzerine 5 dakika boyunca soğuk uyguladıktan sonra ağrı kesici kremleri sürerek bu yöntem yapılır. Bu tedavi yöntemini yaklaşık olarak günde 4-5 defa tekrar edilmesi gerekmektedir. Ayrıca topuk dikeni terliği kullanarak da bu sorundan kurtulmuş olursunuz.

TOPUK DİKENİ BELİRTİLERİ

•Topuk dikeni belirtileri genellikle dinlenme sonucu bile geçmeyen şiddetli bir topuk ağrısı olarak kendini göstermektedir.

•Bir diğer belirtisi ise, sabah kalkınca ayak tabanı ağrısı ve yürüdüğünüzde meydana gelen şiddetli ağrı,

•Aşil tendonunda, baldırlarda hassasiyet ve ağrı meydana gelmesi durumu,

•Topukta belirgin bir şekilde meydana gelen şişlik,

•Hareket halindeyken veya dinlenirken ayaklarda uyuşma ve karıncalanma gibi belirtilerek topuk dikeni belirtisi olmaktadır.

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TOPUK DİKENİ EGZERSİZİ

•Havlu egzersizi

•Kemer egzersizi

•Top ve taban egzersizi

•Su şişesi yuvarlama

•Baldır germe

TOPUK DİKENİ NASIL KIRILIR?

Topuk dikeni tedavisi için genellikle hastaneye gittikleri zaman eswt yani şok dalga tedavisi yöntemi ile topuk dikeni kırılma işlemi yapılmaktadır. ESWT tedavisinde seans süreleri, uygulanan şok sayısı, frekans ve enerji seviyesine göre farklılık gösterebilmektedir. Ortalama bir seans süresi 20-25 dakika sürebilmektedir. Bu yöntem ile kesinlik kazanılır.

TOPUK DİKENİ TEDAVİSİ EVDE NE YAPILIR?

Topuk dikeni olarak bilinen topukta şiddetli ağrıya sebep olan bu durum için evde yapabileceğiniz uygulamalar bulunmaktadır.

Bol bol dinlenmeye özen gösterin.

Daha sonra ağrıyan yere buz koyunuz.

Dayanılmaz bir ağrıya neden olan bu durum için ortez kullanabilirsiniz.

Egzersizler yapınız.

Bir diğer yöntem ise epsom tuzunu bir kovanın içerisine atınız. Daha sonra ayaklarınızı bu kovada 40 dakika dinlendiriniz. Bu şekilde topuktaki ağrı ve şişkinlik hafifleyecek.

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TOPUK DİKENİ BİTKİSEL TEDAVİ

KEKİK TEDAVİSİ

Topuk dikenine iyi gelen bitkilerden bir tanesi kekiktir. Bir çay bardağı kekik hazırlayın. Bir kovanın içine sıcak su ilave edin. Suyun içine kekik koyun ve karıştırın. Daha sonra ılımasını bekleyin. Ayaklarınızı bir saate yakın suyun içinde bekletin.

VİCKS SÜRÜN

1 litre su ve 1 yemek kaşığı vicks hazırlayın. Bunları bir kaba koyup karıştırın. Ayaklarınızı suyun içinde iyice gezdirin. Daha sonra ayaklarınızı sarın. Gece boyun bu şekilde kalabilir. Sabah olunca ayağınızdaki sargıyı çıkartın.

EPSOM TUZU

Epsom tuzu topuk dikeni için şifalıdır. 3 yemek kaşığı epsom tuzunu hazırlayın. Bir kovanın içine suyu koyup tuzu içerisine atın. Ayaklarınızı içine koyup tuzun erimesini bekleyin. Düzenli olarak uygulayabilirsiniz.