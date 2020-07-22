Botoks etkili krem nedir, nasıl kullanılır? Botoks etkili krem özellikleri ve faydaları

daha sonra yüz ve çevresini sarmaktadır. Bu durumdan rahatsızlık duyan kadınlar botox yapmaya yönelmektedir. Botoks yaparak kırışıklık ve deride ki çizgiler geçici süre yok olmaktadır. İğne vb. durumlardan korkan kadınlar daha çok botox kremini tercih etmektedirler. Botoks tedavisinin etki süresi genellikle 4-6 ay civarındadır. Etki süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Botox kremleri gündüz ve gece kremleri olmak üzere iki çeşit krem bulunmaktadır. Bu kremi düzenli bir şekilde kullandığınız takdirde yüzünüze etki ettiğini göreceksiniz. Botoks etkili krem nasıl kullanılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Botoks etkili krem özellikleri işte detaylar.

BOTOKS ETKİLİ KREM FAYDALARI

Yaş almaktan dolayı meydana gelen yüz bölgesinden başlayarak vücudun her yerinde yavaş yavaş çıkan kırışıklar hayatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumdan rahatsızlık duyanlar çareyi botoks kremleri kullanmakta bulmaktadırlar. Botoks kremlerinin faydaları şu şekildedir;

•Botoks kremleri daha çok, iğneden korkan kişiler için iyi bir alternatif olmaktadır. Botoks durumu direk olarak cildin altında ki kas dokusuna enjekte edilerek yapıldığı bölgedeki kırışıklıkları belli bir süreliğine etki eder. Botoks kremi ise, diğer tüm kremler gibi yüzeysel olarak sürülmektedir. Bu durum ise sadece cildin üzerine etki eder.

•Cildi germeye fayda sağar.

•Botoks kremleri cildi gerdiği için daha genç ve diri bir görünüm kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

•Botoks kremleri içeriğinde bulunan yoğun nemlendirici ile cildinizin günlük nem ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

•Botoks kremleri sürüldüğü zaman cildi o an gerdiği için makyaj yaptığınız zaman makyajınızı daha iyi sabitler ve daha pürüzsüz görünmesini sağlar.

BOTOKS ETKİLİ KREM NASIL KULLANILIR?

•Botoks kremi ya da serumu sürmek istediğiniz bölgeye yani cildinize sürmeden önce, yüzünüzü iyice temizlemeye özen gösterin.

•Daha sonra dilerseniz Dermaroller denilen, mikro iğnecikler içeren minik aleti yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bu alet ile gözeneklerinizi iyice açarak uygulayacağınız kremin ya da serumun cildinize daha iyi nüfus etmesini sağlamaya yardımcı olur.

•Dermarollerdan cildiniz için olanı mutlaka tercih ediniz.

•Kullandığınız kremin kaliteli olmasına dikkat edin.

•Daha sonra bu kremi sabah ve akşam düzenli olarak kullanmaya dikkat edin.

BOTOKS KREMİ ÖZELLİKLERİ

•Botoks kremi özellikleri arasında uyguladığınız bölgeyi gerer. Böylelikle kırışıklıkların azalmasını sağlar.

•Almış olduğunuz botoks kremi içeriğinde bulunan nemlendiriciler sayesinde cildinizin günlük nem ihtiyacını karşılamayı sağlar.

•Botoks kremleri makyajı daha iyi sabitler, daha pürüzsüz görünmesini sağlar.

•Bu kremleri düzenli olarak kullanım sonucunda etki ettiği bilinmektedir. Bu kremlerin içeriğinde bulunan besleyici minareller ve yağlar sayesinde cildinizdeki kırışıkların azalmasına ve cildiniz beslemeye yardımcı olmaktadır.

•Botoks etkili kremler uzun süreli kullanımlarda kırışıklık görünümünde azalmayı sağlıyorken aynı zamanda cildi de nemlendirir ve yumuşaklık verir.

•iğneden korkan ve hijyen konusunda sıkıntıları olan kişiler için daha çok botoks kremlerini tercih etmeleri önerilmektedir.

•Botoks kremleri genelde cildinize sürdüğünüz an hafif bir karıncalanma ve gerilme

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