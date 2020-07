Anti HCV nedir? Anti HCV negatif ne demek? Normal değerler kaç olmalı?

Toplumda görülen hastalıklardan birisi olan hepatit c veya anti HCV olarak bilinen bu hastalık bulaşıcı hastalıklardandır ve karaciğere zarar vermektedir. Bu hastalık karaciğere ağır hasar veren ve siroz gelişimine neden olan bir virüstür. Daha çok bulaşması, kan yoluyla gerçekleşmektedir. Ayrıca uyuşturucu kullanımı ya da sterilize edilmemiş dövme cihazlarında birden fazla kez kullanılan iğneler, enfekte olmuş anne adayından bebeğine de geçebilir, nadir olarak cinsel yolla da bulaşabilen bir hastalık türüdür. Bu hastalık, birkaç hafta sürebilen hafif bir formdan hayat boyu süren ciddi hastalığa kadar değişen hastalıklara yol açabilmektedir. Hepatit C hastalığı akut veya kronik olabilmektedir. Anti HCV değerleri kaç olmalı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Anti HCV ne zaman pozitifleşir? İşte detaylar.

ANTİ HCV NEDİR?

Ciddi bir sağlık sorunu olan hepatit C Virüs (HCV) enfeksiyon sonucunda meydana gelen bir karaciğer hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca anti HCV olarak bilinen bu hastalık aynı zamanda kişinin vücudunda Hepatit C virüsüne karşı geliştirdiği antikorlara verilen ad olarak bilinir. Hepatit C virüsü karaciğerde önemli hasar yaratabilmekte ve karaciğer iltihabına sebep olabilen ölümcül sonuçlara neden olabilen ciddi bir hastalıktır. Anti HCV virüsü belirtileri arasında şunlar ön plana çıkmaktadır; Grip ve benzeri semptomlar var ise bu semptomlar genellikle kas ağrıları ve yüksek ateş gibi sorunlar, Sürekli yorgun ve halsizlik hissi, İştahsızlık ve kilo kaybı, şiddetli karın ağrısı, Koyu renkli idrar, Bulantı ve kusma durumu, Nadiren sarılık gibi belirtiler var ise hepatit C hastalığı olma riski yüksektir. Ayrıca bu hastalık bazı yollar ile bulaşmaktadır. Bu yollar arasında genellikle; kan ve kan ürünlerinin nakli, hepatit C virüsü ile enfekte olmuş kan bulunan kişilerin kişisel hijyen ürünlerinin, diş fırçaları, tıraş makineleri veya tırnak makası gibi araç ve gereçlerini paylaşımı, doğru şekilde sterilize edilmemiş aletlerle yapılan diş tedavilerinde virüs bulunan kişilerden, enjeksiyon iğnesi gibi damar içi materyalleri birden çok kişi tarafından kullanılması, tıbbi ve kozmetik malzemelerin kullanımı, Steril yapılmayan malzemeler ile dövme yapmak ve piercing kullanımı ve Hepatit C virüsü ile enfekte olan organların nakli yapılması bu hastalığın bulaşma yoları arasındadır. Hastalık şüphesi bulunduğu takdirde hastanelere giderek anti hcv testi yaptırarak sağlığınızı korumuş olursunuz.

ANTİ HCV NEGATİF NE DEMEK?

Bir karaciğer hastalığı olan ve karaciğerin iflas olmasına neden olabilen ölümcül bir hastalık olan hepatit C ya da anti HCV olarak bilinen bu sağlık sorunu şüpheli durumlarda ya da farklı testler sırasında yapılan Anti HCV testinin negatif olarak sonuçlanması durumu, kişinin Hepatit C virüsü tarafından enfekte olmadığını göstermektedir. Fakat yapılan testin negatif çıkması, kişinin Hepatit C virüsü olamadığı anlamına gelmemektedir.

ANTİ HCV DEĞERLERİ KAÇ OLMALI?

Toplumda görülebilen yaygın bir sağlık sorunu olan Hepatit C yani anti HVC olarak bilinen bu hastalık türü değerleri genel olarak anti hcv normal değeri, '0- 1 IU/ML' şeklinde ifade edilebilen bir değer olmaktadır.

ANTİ HCV NE ZAMAN POZİTİFLEŞİR?

Anti-HCV hastalığı enfeksiyondan 6-12 hafta sonra pozitif hale gelebilen bir rahatsızlıktır. HCV RNA ise 1 –2 hafta içinde pozitifleşir.

