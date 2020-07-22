Ketojenik diyet nedir, nasıl yapılır? Ketojenik diyet listesi ve 1 haftalık menü örneği

Ketojenik diyette karbonhidrat kesilir ve yağlı besinler tüketilir. Vücudun enerjiyi yağlardan alması sağlanır. Vücuda belirli bir miktarın altında karbonhidrat verildiği zaman karaciğer karbonhidrat bulamaz ve bu aşamada vücutta keton cisimcikler oluşur. Bu keton cisimcikler, yağ asitlerini bozarak enerji harcamanızı sağlamaktadır. Ketojenik diyet, yağ oranı yüksek besinlerden oluşuyor ve yağın en önemli özelliği, vücudun tokluk süresini uzatan bir besin olmasıdır. Yani bir besin ne kadar yağlı ise o kadar uzun süre tok kalıyorsunuz diyebiliriz. Midenin geç boşalmasını sağlayan şey yağdır. Burada bahsedilen yağların ise ne türde olduğu ve zararlı yağlar olmaması önemli bir konudur. Kalp hastalarına ve kolesterol problemi yaşayan kişilere bu diyet tavsiye edilmemektedir. Bir uzman gözetiminde yapılmadığı takdirde, kişi aşırı et tüketimine yönelebilir. Bu gibi durumlarda aşırı et tüketimine bağlı kalp ve damar hastalıklarına ve kanserojen etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden bir diyetisyen veya beslenme uzmanı eşliğinde yapılması gereken bir diyet çeşididir.

Ketojenik diyette yapılması gerekenler

Bu diyette dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yağ tüketimidir. Yağ oranını yüksek tutmak gerekirken proteini çok fazla kullanmamanız gerekiyor. Ketojenik diyet, proteini temel alan diyetlerle sıklıkla karıştırılır ancak amaç protein ile zayıflamak değildir.

Bilinen sağlıklı beslenme düzeninde genellikle yağlardan kaçınılmıştır. Ancak bu diyette yağ almaktan çekinmenize gerek yoktur. Ketojenik diyeti uygularken yağlı değil, yağsız bir besin tercih etmeniz daha zayıf olmanızı sağlamayacaktır.

Karbonhidrat tüketimini tamamen kesilir. Ekmek, makarna, patates, pirinç, yulaf gibi besinler tüketilmez.

Karbonhidrat alımı sadece meyvelerle sağlanır. Meyve tüketimi de oldukça kısıtlıdır.

Ketojenik diyet örneği haftalık

Pazartesi

Kahvaltı: tereyağında organik 1 yumurta (erkeklerde 2 adet), avokado, 15 zeytin, 3-4 ceviz, normal beyaz peynir, bol yeşillik

Ara öğün: 10 adet tuzsuz yer fıstığı

Öğlen: lüfer, sardalya, hamsi veya istavrit balık çeşitlerinden herhangi biri ( fırında pişirilecek ), bol salata, 1 kase yağlı yoğurt

Akşam: 1 porsiyon sebze yemeği, bol yeşil salata, 1 kase yağlı yoğurt

Gece Ara Öğün: 1 adet meyve

Salı

Kahvaltı: Pastırmalı yumurta ve domates

Öğle: Sızma zeytinyağlı, beyaz peynirli tavuk salatası ( tavuk ızgara olacak )

Akşam: tereyağında pişirilmiş somon (kuşkonmaz ile)

Çarşamba

Kahvaltı: Domates, fesleğen ve peynirli omlet (peynirli omleti yapıp diğer malzemeleri yanında tüketebilirsiniz)

Öğle: Badem sütü, yer fıstığı ezmesi, kakao tozu ile hazırlanmış milkshake

Akşam: Köfte, kaşar peyniri ve sebze

Perşembe

Kahvaltı: Avokado, yeşil biber, soğan ve baharatlı omlet ( 2 yumurta ile )

Öğle: Bir avuç fındık, kereviz salatası ve salsa soslu

Akşam: krem peynirli tavuk yanında bol yeşil salata

Cuma

Kahvaltı: Fıstık ezmesi, kakao tozu ile şekersiz yoğurt ( 100 gr )

Öğle: Hindistan cevizi yağında pişirilmiş dana bonfile, haşlanmış sebzeler ( brokoli, karnabahar )

Akşam: 1 porsiyon sebze yemeği, bol yeşil salata, 1 kase yağlı yoğurt

Cumartesi

Kahvaltı: dana jambon ve peynirli omlet ( 2 yumurta )

Öğle: Fındıklı jambon ve peynir çeşitleri ( dilediğiniz peynirler )

Akşam: Hindistan cevizi yağında pişirilmiş balık, yumurta ve ıspanak

Pazar

Kahvaltı: Pastırma ve mantarlı sahanda yumurta ( 2 yumurta ile ) , bol yeşillik

Öğle: Salsa soslu burger, peynir ve yeşillik ile birlikte

Akşam: 200 gr biftek ve yumurtalı yeşil salata

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