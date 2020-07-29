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: toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak...Bayramda kısıtlamalar olacak mı?

'nda corona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 'nın, toplantısı ardından yapacağı açıklamada sokağa çıkma kısıtlaması ve Kurban Bayramı ile ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 14:12 Son Güncelleme: 29.7.2020 14:37 ABONE OL
Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak...Bayramda kısıtlamalar olacak mı?

Bilim Kurulu, üç ayın ardından ilk yüz yüze toplantı gerçekleştirecek.

Peki illerde kısmi uygulama olacak mı? Ne gibi önlemler alınacak? Bilim Kurulu kritik toplantıda il il değerlendirmelerde bulunacak.

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Bazı illerde de bayrama ilişkin alınan önlemler alındı. Toplu bayramlaşmanın yasak olduğu Zonguldak ve Karabük gibi illere yeni iller eklenir mi?

Toplantının ardından saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapması bekleniyor.

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Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak...Bayramda kısıtlamalar olacak mı?
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