Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak...Bayramda kısıtlamalar olacak mı?

Bilim Kurulu, üç ayın ardından ilk yüz yüze toplantı gerçekleştirecek.

Peki illerde kısmi uygulama olacak mı? Ne gibi önlemler alınacak? Bilim Kurulu kritik toplantıda il il değerlendirmelerde bulunacak.

Son dakika: Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası açıklama | Video

Bazı illerde de bayrama ilişkin alınan önlemler alındı. Toplu bayramlaşmanın yasak olduğu Zonguldak ve Karabük gibi illere yeni iller eklenir mi?

Toplantının ardından saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapması bekleniyor.