Son dakika: Bayramda kornavirüs kısıtlaması olacak mı? Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası açıklama | Video
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Son dakika haberi... Kurban Bayramı'nda corona virüsü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından yapacağı açıklamada koronavirüsü sokağa çıkma kısıtlaması ve Kurban Bayramı ile ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor...