PRP tedavisi nedir, nasıl yapılır? PRP tedavisi ne işe yarar, hangi hastalıklarda uygulanır?

Saç dökülmesinden cilt gençleştirilmesine kadar birçok alanda kullanılan PRP tedavisi son zamanlarda popüler olmaya başladı. Yaralı tendonların, bağların, kasların ve eklemlerin iyileşmesini hızlandırması gibi farklı alanlarda geliştirilmesi tıp alanında da mucizevi buluşları sağladı. İngilizcede 'Platelet Rich Plasma' ifadesindeki kelimelerin baş harflerinden oluşan PRP kişinin kendi kanından elde ediliyor. Platelet bakımından zenginleştirilmiş plazma elde edilerek birçok hastalığa şifa oluyor. Günümüzde PRP tedavileri yapılmaktadır. PRP tedavisi kaç seansta tamamlanır, yan etkisi var mı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. PRP Tedavisi kimlere yapılmaz? İşte detaylar.

PRP NEDİR?

PRP olarak bilinen İngilizce olarak Platelet Rich Plasma'nın baş harflerinden oluşan bir kişinin vücudundan küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlem ile plazmasının ayrıştırılarak, vücuda enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemine PRP adı verilmektedir. Bu elde edilen plazma, "platelet" denilen hücrelerden oldukça zengin olmaktadır. PRP tedavisi sayesinde hücreler yenilenir ve iyileşmeyi teşvik eden bir bilimsel gelişmedir.

PRP TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

PRP işlemi olarak bilinen bu gelişme, uzman doktorlar tarafından uygulanması gereken bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde öncelikle hastadan alınan kan steril şartlarda özel bir tüpün içine konulması gerekiyor. Daha sonrasında kan içinde jel bulunan tüpe yerleştirilir. Ardından se santrifüje konulan tüpteki kanın içindeki maddeler 5 ve 8 dakika içinde ayrıştırılmaktadır.

PRP TEDAVİSİ NE İŞE YARAR?

Platelet ya da trombositler olarak bilinen kısaca PRP tedavisi birçok alanda kullanılmaktadır. Vücutta bir yaralanma olduğunda bünyelerindeki büyüme faktörleri ve diğer pek çok yara iyileştirici faktörle yaralanma bölgesine giden ve hasarı tamir eder. Dokuyu iyileştiren hücreler olarak bilinen tamamen doğal bir tedavi yöntemidir. Kısaca bu yöntem hasarlı alanda meydana gelen onarımı başlatan ve uyaran yöntemdir. Ayrıca ön çapraz bağ yırtığı PRP tedavisi yapılmaktadır. Bu yöntem sadece dokuları iyileştirmeye değil ayrıca kırışıklık, leke oluşumları, sivilce ve yara izleri, cilt çatlakları, bağ yırtıkları ve saç dökülmelerinde de kullanılan faydalı bir yöntemdir.

PRP TEDAVİSİ KAÇ SEANSTA TAMAMLANIR?

Bilimsel anlamda popüler bir yöntem olan PRP, herkesin dikkatini çeken ve büyük bir talep gören tıbbi tedavi yöntemidir. PRP seansları genellikle 2 hafta aralıklarla uygulanmaktadır. Ayrıca kişinin ihtiyacına ve hastalığına göre ortalama 3 ve 8 seans şeklinde olacak şekilde planlanmaktadır.

PRP'NİN YAN ETKİSİ VAR MI?

PRP olarak bilinen bu tedavi yönteminin en önemli özelliği ise yan etkisinin bulunmamasıdır. Diğer bütün enjeksiyonlarda bir takım yan etkiler bulunmaktadır, fakat PRP tamamen doğal bir tedavidir ve yan etkisi yoktur. Sadece yapıldıktan sonra birkaç saat süren geçici meydana gelen ağrılar olmaktadır. Enjeksiyonun yanlış uygulanmasına bağlı bir takım yan etkiler oluşabilmektedir. Ayrıca PRP saç tedavisi yaptıranlar yan etkisi hakkında bir yorum yapmamışlardır.

PRP TEDAVİSİ KİMLERE YAPILMAZ?

PRP tedavisi olarak bilinen hasar görmüş dokuyu iyileştiren tamamen doğal olan bu işlem bazı kişilere yapılması sakıncalıdır. Bu kişiler genellikle; kan sulandırıcı alanlara, kanser hastalığı olanlara, kan hastalığı yani anemi olanlara, otoimmün hastalığı olanlara, yapılacak alanda enfeksiyon ve iltihap olanlara ayrıca hamile ve emziren annelere uygulama yapılması sakıncalı ve tehlikelidir.

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