Saçkıran nedir, neden olur? Saçkıran saç dökülmesi tedavisi nasıl yapılır?

Gündelik hayatımızda sıklıkla görülebilecek bir rahatsızlık olan saçkıran, strese bağlı olarak gelişir. Kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi bölgesel olarak aniden dökülmesi ile başlar. Bu hastalık daha çok kafa derisinde ortaya çıktığı zaman yuvarlak ya da oval bir şekilli görüntü oluşturur. Daha sonraları saçsız alanlarda tekrar saç çıkar ya da yeni lezyonlar gelişebilmektedir. Saçkıran genç yaşlarda daha çok ortaya çıktığı görülmüştür. Bu hastalıktan etkilenen her 100 kişiden 70 ila 80'i 40 yaşın altında olmakta ve erkeklerde daha yaygın bir şekilde görülmektedir. Saçkıran bulaşıcı mı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Saçkıran neden olur, ne iyi gelir? İşte detaylar.

SAÇKIRAN NEDİR?

Bilimsel adı Alopesi hastalığı olan, halk dilinde saçkıran olarak adlandırılan, deri bölgesinde meydana gelen bir hastalık çeşididir. Saçkıran hastalığı, daha çok saçlarda ve sakallarda bir anda başlayan ve çoğunlukla yuvarlak saçsız alanlar oluşturan bir saç dökülmesi rahatsızlığıdır.

SAÇKIRAN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bir çeşit deri hastalığı olan saçkıran, günümüz tedavi yöntemleri sayesinde kısa sürede iyileşme yoluna girer. Hastalığın altında yatan etkenler genel olarak sinir, stres gibi psikolojik durumlar olduğu için çok fazla araştırılma yapılmaz. Bunun için ilaç tedavisi hemen başlatılır. Saçkıran nasıl geçer? Sorusunun yanıtı kremler, sarımsak özlü ilaçlar tedavi süresince etkili olan ilaçlardır. Bu ilaçlar hastalık olan bölgeye günlük olarak sürülür. Ayrıca iğne tedavisi de uygulanmaktadır. Düzenli bir şekilde bu tedavi yöntemleri uygulandığı takdirde kısa süre içerisinde bu hastalıktan kurtulabilmeniz mümkündür.

SAÇKIRAN NEDEN OLUR?

Saçkıran hastalığı genellikle bedenin hormon dengesini negatif yönde etkileyen stres, vücutta istenmeyen değişikliklere neden olabilen temel sebeptir. Bu durum depresif bir durum ya da ağır bir travma sonrasında ortaya çıkar. Gençlerde çok görülmesinin sebebi de bu yüzdendir.

SAÇKIRAN BULAŞICI MI?

Saçkıran hastalığı hakkında vatandaşlar bulaşıcı olup olmadığını sormaktadırlar. Bu sorusunun yanıtı; saçkıran bulaşıcı değildir. Bu durum gerek kişiden kişiye gerekse kişinin kendisindeki bir bölgesinden başka bir bölgesine hiçbir şekilde bulaşmamaktadır.

SAÇKIRANA NE İYİ GELİR?

Saçkıran hastalığına karşın evde yapabileceğiniz doğal yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler şu şekildedir:

Sarımsak, soğan ve limon gibi doğal antibiyotikleri kullanabilirsiniz. Hastalıklı olan bölgeye kür şeklinde yaparak sürünüz. Bu uygulamayı 1 hafta boyunca hep uygulayın.

Hindistan cevizi sütü ve havuç karışımını kür şeklinde hastalıklı olan bölgeye uygulayınız.

Bir diğer yöntem ise; pirinç veya elma sirkesi olarak bilinen bu doğal karışımı uygulayın.

Aloe Vera olarak bilinen bu bitkinin jelini hastalıklı olan bölgeye güzelce yedirin ve 5-10 dakika kadar bekletin. Daha sonra durulayın. Bu uygulamayı 10 gün kadar bir süre boyunca günde 2 defa yapınız. Kısa sürede iyileştiğini göreceksiniz.

Son olarak ise pancar bitkisini kür haline getiriniz. Daha sonra düzenli aralıklarda saçınıza yediriniz. Bu uygulama yöntemleri hafif saçkıran rahatsızlığı bulunan kişiler için önerilmektedir. İleri derece saçkıran hastalığında mutlaka bir doktorunuza danışınız.

SAÇKIRAN İYİLEŞME BELİRTİLERİ

Saçkıran hastalığına yakalanan kişiler doktora gidip tedavi olabilirler. Tedavi süresi başarılı geçtiği takdirde zaman içerisinde yavaş yavaş saçlarının dökülen bölgede küçük küçük çıktıklarını görecekler. Daha da ilerleyen zamanlarda saçlarınız tamamen çıkacaktır.

SAÇKIRAN İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Saçkıran hastalığı için hastanelerin cildiye bölümüne gidebilirsiniz. Cilt hastalıkları uzmanı hastalığın ilerlemesini durdurmak ve belirtilerin şiddetini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Hafif derecede olan vakalarda tedaviye gerek duymadan kendiliğinden iyileşmektedir.

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