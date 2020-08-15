Kök hücreyle dolgu tedavisine son

Diş çürüklerine karşı uygulanan, dişin çürüyen kısmının oyularak yerine sentetik malzemelerle dolgu yapılıyor. Son dönemde diş çürüklerini sentetik dolgu malzemeleriyle doldurmak yerine, doğal olarak "iyileştirebilmek" üzere yapılan araştırmalar sonucunda, diş minesi oluşumunu sağlayan proteinleri taklit eden moleküller üretildi. Klinik deneylerde erken aşamadaki diş çürüklerini tedavi etmeyi başaran ekip, şimdi de bu ürünün insanlar üzerinde denenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

DİŞ İMPLANTINDA DA KULLANILACAK

Dr. Abdulkadir Narin'in yürüttüğü çalışmalarla, hastanın mezenkimal kök hücrelerinin ve bu moleküllerin diş implantı uygulamalarında da kullanıma girmesi hedefleniyor. Yüzeyi bu moleküllerle kaplanan implantlar hastalara takıldığında, implantla çene kemiği arasında çok daha hızlı ve sağlam bir bağ oluşturulması hedefleniyor. Böylece bir günde implant ve üstüne diş takılma operasyonu hasta ve hekimler için kolaylaşacak, hem de takıldıktan sonra implantın estetik ve fonksiyonel başarısı yaygınlaşacaktır.

Ayrıca yine başka bir çalışmasında bu moleküllerle kaplanmış implantlar ve kök hücreler ile Dr. Abdulkadir Narin'in Türkiye'de öncülüğünü yaptığı aynı gün implant ve üzerine dişin takılması işleminde kemik rejenerasyon oranı arttırılarak klinik diş hekimliği uygulamalarında yaygınlığı arttırılması hedefleniyor.