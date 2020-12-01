Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri COVID-19’u evde geçiriyorsanız odanızı sık sık havalandırın

COVID-19’u evde geçiriyorsanız odanızı sık sık havalandırın

Hastanelerde tedavi altında olan hastalar kadar, COVID-19’u hekim kontrolünde evde geçiren hastalar da oldukça yaygın. Peki bu hastalar evde nasıl davranmalı, diğer aile bireyleri kendilerini nasıl korumalı? COVID-19 olan kişinin evde diğer aile bireylerinden izole bir odada olması gerektiğini belirten , “Hasta bir süre ayrı bir odada yaşamalı. Hastanın odasına girilmesi gereken durumlarda mutlaka maske takılmalı. Hastanın odası ve ev sık sık havalandırılmalı, havlu, bardak gibi kişisel eşyalar kesinlikle ortak kullanılmamalı” hatırlatmasında bulundu.

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Giriş Tarihi: 1.12.2020 15:47 ABONE OL
COVID-19’u evde geçiriyorsanız odanızı sık sık havalandırın

COVID-19 enfeksiyonuna yakalanıldığında evde kalınması, ev içinde de aile bireylerine hastalığın bulaştırılmaması için izole bir şekilde yaşamak oldukça önemli. COVID-19'a yakalanan kişinin hastalığı aile bireylerine bulaştırmamak için kendini mutlaka evde ayrı bir odada izole etmesi gerektiğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, COVID-19 hasta ve yakınlarına evde izolasyon için önerilerde bulundu:

  • Hasta mutlaka ayrı bir odada izole olmalı, evin diğer bireyleriyle temas etmemeli.
  • Hastanın odası ve ev sık sık havalandırılmalı.
  • Hastanın ilaçlarını düzenli alması sağlanmalı, hekimin verdiği ilaç ve vitaminler doğru bir şekilde ve zamanında kullanılmalı.
  • Hasta odasından çıkmamalı, yemeğini odasında yemeli.

  • Hastanın odasına girerken hasta ve yakını mutlaka maskeli olmalı. Hastanın odasına girilmesi gereken durumlarda odada yapılacak iş tamamlandıktan sonra odada oyalanılmamalı. Zorunda olunmayan durumlarda hastanın odasında kesinlikle kalınmamalı.
  • Hastanın odasından çıkması gereken durumlar olabilir, öyle durumlarda odadan maskesiz çıkmamak çok önemli.
  • Havlu, bardak gibi kişisel eşyalar ortak kullanılmamalı.
  • Banyo ortak kullanılıyorsa kapı kolu, musluk kolu gibi temas edilen alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli.
  • Hasta kişinin çamaşırları ayrı olarak ve en az 60 derecede yıkanmalı.

  • Hastanın kullandığı bardak, tabak, kaşık ve çatallar ayrı ve en az 60 derecede yıkanmalı.
  • Hastanın bol su içmesi sağlanmalı, sağlıklı beslenmesine dikkat edilmeli.
  • Hastaya fiziksel olarak destek olunması gerekiyorsa mutlaka maske takılmalı ve el hijyeni sağlanmalı. Maskeler ise her kullanımdan sonra çöpe atılmalı, sonrasında eller yıkanıp dezenfekte edilmeli.
Son dakika: Bilim kurulu üyesi koronavirüsten kurtuluş tarihini verdi: Eğer her şey yolunda giderse...

ARKADAŞINA GÖNDER
COVID-19’u evde geçiriyorsanız odanızı sık sık havalandırın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA