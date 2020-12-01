COVID-19’u evde geçiriyorsanız odanızı sık sık havalandırın

COVID-19 enfeksiyonuna yakalanıldığında evde kalınması, ev içinde de aile bireylerine hastalığın bulaştırılmaması için izole bir şekilde yaşamak oldukça önemli. COVID-19'a yakalanan kişinin hastalığı aile bireylerine bulaştırmamak için kendini mutlaka evde ayrı bir odada izole etmesi gerektiğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, COVID-19 hasta ve yakınlarına evde izolasyon için önerilerde bulundu:
- Hasta mutlaka ayrı bir odada izole olmalı, evin diğer bireyleriyle temas etmemeli.
- Hastanın odası ve ev sık sık havalandırılmalı.
- Hastanın ilaçlarını düzenli alması sağlanmalı, hekimin verdiği ilaç ve vitaminler doğru bir şekilde ve zamanında kullanılmalı.
- Hasta odasından çıkmamalı, yemeğini odasında yemeli.
- Hastanın odasına girerken hasta ve yakını mutlaka maskeli olmalı. Hastanın odasına girilmesi gereken durumlarda odada yapılacak iş tamamlandıktan sonra odada oyalanılmamalı. Zorunda olunmayan durumlarda hastanın odasında kesinlikle kalınmamalı.
- Hastanın odasından çıkması gereken durumlar olabilir, öyle durumlarda odadan maskesiz çıkmamak çok önemli.
- Havlu, bardak gibi kişisel eşyalar ortak kullanılmamalı.
- Banyo ortak kullanılıyorsa kapı kolu, musluk kolu gibi temas edilen alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli.
- Hasta kişinin çamaşırları ayrı olarak ve en az 60 derecede yıkanmalı.
- Hastanın kullandığı bardak, tabak, kaşık ve çatallar ayrı ve en az 60 derecede yıkanmalı.
- Hastanın bol su içmesi sağlanmalı, sağlıklı beslenmesine dikkat edilmeli.
- Hastaya fiziksel olarak destek olunması gerekiyorsa mutlaka maske takılmalı ve el hijyeni sağlanmalı. Maskeler ise her kullanımdan sonra çöpe atılmalı, sonrasında eller yıkanıp dezenfekte edilmeli.