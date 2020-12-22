SON DAKİKA: Türkiye corona virüs aşısı için yapılacak kampanyaya odaklandı! Her yerde aynı anda yapılacak

Son dakika haberi: Türkiye, bütün dünya ile birlikte corona virüs aşılama sürecini başlatmak istiyor. Bunun için geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Öncelikli olarak toplumdaki aşı karşıtları ile aşı konusunda kafası karışık olan vatandaşları ikna etmek, daha fazla insanın aşı yaptırmasını sağlamak için büyük bir kampanya devreye girecek.

Kampanyanın detayları şöyle:

SPORCU VE SANATÇILAR: Siyasi, sanatçı, sporcu ve toplumun önde gelen isimleri kampanyaya destek verip aşı yaptıracak. Bilim kurulu üyelerinin de toplu aşı yaptırması planlanıyor. Afişler ve spotlar ile kampanya desteklenecek.