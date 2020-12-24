Aşı gönüllüsü profesör: Aşıyla ilgili kanıtı olmayan şeylere inanmayın!

'SOSYAL MEDYADA AŞIYLA İLGİLİ YAZILANLARA İNANAMIYORUM'

Sosyal medyada aşıyla ilgili yazılanları duyunca inanamadığını söyleyen Prof. Dr. Ünal, "Yok aşının içinde çip varmış, Bill Gates bize para veriyormuş, bunlar büyük sermayenin yaptığı şeylermiş. Gerçekten bunları duyunca inanamıyorum. Bilimde her şey kanıta dayanır. Kanıtı olmayan hiçbir şeye inanmamalarını rica ediyorum. Ama kanıt şu değildir; İtalya'dan bir adam 'aşı çok kötüdür' diye söylüyor. 'Bak İtalyan profesör aşının ne kadar kötü olduğunu söylüyor' diyor. Ama siz adamın önüne 40 bin hastada yapılan aşı çalışmasının sonucunu koyuyorsunuz. Onun için 40 bin kişilik araştırmanın sonucunun değeri yok. İtalya'daki adamın söylediklerinin değeri var. Ben Covid ile beraber sosyal medyaya girdim. Hakaret edenler, sizin söylediğinizin yüzde 100 tersini söyleyenler var. Adamın sayfasına giriyorsunuz sosyal medyada sıfır takipçisi var. İsmini yalan olarak yazmış ve ne iş yaptığı bile belli değil ve bu adamın tweeti rekor kırıyor. Takipçi sayısı artmaya başlıyor. Bu bilgisiz, olayları yorumlayamayacak adam önemli bir Twitter şahsiyeti haline geliyor. Dolayısıyla sosyal medya mutlaka kontrol edilmesi gereken ve yalan bilgi yayılımı için çözüm üretilmesi gereken bir mecra. Bunu yapmadığımız takdirde her konuda bizi yanlış yönlendirecektir. Bunun için regülasyonlar getirilmesi gerekiyor" dedi.

'TOPLUM LİDERLİĞİ YAPAN HERKES AŞIYI GÜNDEME GETİRMELİ'

Prof. Dr. Ünal, hastanedeki hocaların yarısının bir an önce aşı olabilmek için araştırmalara katıldığını ve bunların medyada yer aldığını anımsatarak, "Toplum liderliği yapabilen her kim varsa sanatçılardan, hekimlerden, işadamlarından, politikacılarından herkes çıkıp bu aşı olayını afişe etmeli, gündeme getirmeli kendine uygulandığını göstermelidir. Bu birlikteliği devam ettirerek bu konuyu mümkün olduğunca yaygın yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.