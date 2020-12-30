Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yiyeceği mutluluk veriyor

Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, hindi etinin içerdiği triptofan aminoasiti ile serotonin adı verilen mutluluk hormonunu uyardığına dikkat çekti. Uzel, günlük B12 vitamini gereksiniminin tamamına yakınını karşılayan hindinin faydalarını şöyle anlattı: "Hindinin yağ içeriği de çok azdır. Derisi alınmış hindi etinin 30 gramında sadece 1 gram yağ bulunmakla birlikte, söz konusu yağın büyük bir çoğunluğu, çoklu doymamış yağ grubundandır. 150 gramlık porsiyonunda yaklaşık olarak 220 kalori bulunur. Söz konusu miktar, günlük tavsiye edilen folik asit ihtiyacının neredeyse yüzde 50'sini karşılayabilir. B12 vitamini açısından da zengindir. B12 vitamini alyuvar yapımındaki faydasıyla kansızlığın önlenmesi ve hücre gelişimi için gereklidir. Bir porsiyon hindi eti, günlük B12 vitamini gereksiniminin tamamına yakınını karşılar."



"ZENGİN MİNERAL KAYNAĞI"

Hindi etinin önemli bir mineral kaynağı olduğunu belirten Uzel, "Hindi, bağışıklık sistemine destek olan, yaraların iyileşmesini sağlayan, vücudun yağ, protein ve karbonhidratları sindirmesinde önemli rol üstlenen çinko minerali bakımından zengin bir kaynaktır. İçerdiği diğer minerallere fosfor, potasyum, magnezyum, demir ve selenyum örnek olarak verilebilir. Hindi etinde az miktarda da olsa bulunan selenyum minerali, insan sağlığı için çok önemli bir koruyucu mineraldir. Tiroit hormon metabolizmasında, antioksidan savunma sisteminde ve bağışıklık sisteminde düzenleyici rol oynar" dedi.



"SİNDİRİM PROBLEMLERİNE DİKKAT"

Yılbaşı gecesi gibi özel günlerde aşırı beslenmenin zararlarına da dikkat çeken Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, uyku ve sindirim problemlerinin yanı sıra gıda zehirlenmesine yol açabileceğini vurguladı. Uzel, "Yılbaşı gecesinde yağ ve şeker içeriği fazla olan besinlerin tercih edilmesi, hazırlanan yiyeceklerin kısa sürede tüketilmesi, meze, kuruyemiş tüketimi ve beraberinde alkol alınması bazı rahatsızlıkları tetiklemektedir. Bu rahatsızlıkların başında yer alan mide gerginliği, tansiyonun yükselmesine dolayısıyla da kalp rahatsızlıklarının artmasına neden olmakta. Bu nedenle yılbaşı sofrasında yapılabilecek yanlışlıkların en başında gün içinde öğün atlanarak beslenme, fazla besin alımından sonra hazımsızlığı önleyeceği düşüncesi ile tüketilen gazlı içecekler gelmekte" diye konuştu.

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