Son dakika haberi | Corona virüs mutasyonu ile ilgili korkutan açıklama: 70 kat daha hızlı bulaşıyor

Son dakika haberi: İngiltere'de ortaya çıkan corona virüs mutasyonu Slovakya'da da tespit edildi. Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Michalovce kentinde alınan bazı numunelerde, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne rastlandığını bildirdi.
Krajci, virüsün 70 kat daha hızlı şekilde bulaştığına, çocuk ve 60 yaş altındakiler arasında da daha hızlı yayıldığına dikkati çekti. Slovakya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 636 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 188 bin 99'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 204 artışla 2 bin 521'e çıktı.
İtalya Viroloji Derneği Başkanı Arnaldo Caruso, İngiltere'den birçok ülkeye yayılan "B117" ya da "VUI - 202012/01" olarak bilinen corona virüs mutasyonuna çok benzeyen bir suşun, yaz aylarında İtalya'da görüldüğünü söyledi.
"YENİ BİR MUTASTON TANIMLADIK"
Caruso, "'Şaşırtıcı bir şekilde, İtalya'da da dolaşıma girmeye başlayan İngiliz varyantına benzer ancak, aynı olmayan yeni bir mutasyon tanımladığımızı fark ettik. Tanımladığımız tür ile İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon arasındaki benzerlik, bizi kıtamızda bugün ortaya çıkan diğerlerini gerçekten oluşturmuş olabileceğini düşünmeye sevk ediyor"' diye ekledi.
İNGİLTERE'DEKİ MUTASYON YÜZDE 56 DAHA BULAŞICI
Corona virüsün ilk yeni varyantı olan B117, Kasım ayında İngiltere'de tespit edildi. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, İngiltere'de yayılan corona virüs mutasyonunun, virüsün orijinal versiyonundan yüzde 56 fazla olduğunu keşfetti. Bu da virüsün oldukça bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca çocuklar arasında daha kolay yayıldığına dair görüşler bulunuyor. Virüsün yayılmasına dair duyulan endişe, Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu düzinelerce ülkeyi İngiltere'ye geçici seyahat yasakları kullanmaya itti.