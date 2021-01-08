Antibiyotikle geçmeyen bademcik iltihabına ne iyi gelir? Bademcik iltihabı nasıl geçer, ne iyi gelir?

Bademcik iltihabı, sık karşılaşılan bir hastalık olduğu için, semptomlarının ne kadar sürdüğü ve nasıl tedavi edildiği de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. En çok merak edilen ve araştırılanlar arasında ise 'bademcik iltihabı nasıl geçer?' ve 'bademcik iltihabı ateşi kaç gün sürer' soruları yer alıyor. İşte bademcik iltihabı ile ilgili en sık araştırılan sorular ve cevapları…

Bademcik İltihabı Nedir?

Bademcik iltihabı bademciklerin enfeksiyon kapması veya iltihaplanmasıdır. Bademcikler, boğazın her iki tarafında, dilin üstünde ve arkasında yer alan lenf dokusu toplarıdır. Vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan bağışıklık sisteminin bir parçasıdır.

Bademcik İltihabı En Fazla Kaç Gün Sürer?

Bademcik iltihabı genellikle 4-10 gün sürer ve bu süre sonunda kendi kendine gider.

Bademcik İtihabına Ne Sebep Olur?

Çoğu zaman, bademcik iltihabına bir virüs neden olur. Daha az sıklıkla, boğaz ağrısına neden olan aynı bakterilerden kaynaklanır. Nadir durumlarda, bir mantar veya parazit buna neden olabilir.

Bademcik iltihabı, enfekte bir kişi nefes aldığında, öksürdüğünde veya hapşırdığında havadaki damlacıklar halinde yayılır. Daha sonra bu damlacıkları soluduktan veya cildinize veya ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize temas eden nesnelere bulaştıktan sonra enfekte olabilirsiniz.

Bademcik İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Bademcik iltihabının ana semptomu boğaz ağrısıdır. Boğaz ve bademcikler genellikle kırmızı ve şişmiş görünür. Bademcikler üzerinde tamamen veya yamalar halinde lekeler veya irinler olabilir.

Bademcik İltihabı Ateşi Kaç Gün Sürer ve Nasıl Geçer?

Ateşlenme de bu rahatsızlıkta oldukça yaygındır. Bademcik iltihabı ateşi kaç gün sürer çok sık araştırılmaktadır. Bademcik iltihabının gerçekleştiği süre boyunca (4-10 gün) bademcik ateşi de ara ara ortaya çıkabilir ancak ateşin 2-3 günü geçmesi ve ağırlaşması durumunda doktora görünmeniz tavsiye edilebilir.

Soğuk algınlığınız, burun akıntısı veya tıkalı burun, hapşırma ve öksürük gibi belirtiler baş gösteriyorsa büyük olasılıkla bir virüs kaynaklıdır.

Boğaz ağrınız, ani ve şiddetli ateşiniz ve şişmiş bademciğiniz varsa, ancak soğuk algınlığı semptomlarınız yoksa, enfeksiyon daha çok bakterilerden kaynaklanır. Bu, bir doktora gitmeniz ve muhtemelen bir boğaz muayenesi olmanız gerektiği anlamına gelir.

Bademcik Üzerinde Geçmeyen Beyaz Leke

Bademciklerinizde aniden beyaz lekeler görürseniz endişe duyabilirsiniz. Bununla birlikte, birçok durumda, altta yatan nedeni kolayca tedavi edebilir ve bademciklerin cerrahi olarak çıkarılmasını önleyebilirsiniz (bademcik aldırma ameilyatı). Bademciklerdeki beyaz lekelerin olası nedenleri, tedavi seçenekleri ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabah.com.tr okumaya devam edin:

Bademciklerdeki beyaz lekeler genellikle boğazdaki bir enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkar. Boğazınızdaki beyazlığın birkaç olası nedeni olabilir.

Epstein-Barr virüsü: Bu virüs bulaşıcı mononükleoza veya mono'ya neden olur. Tükürük yoluyla yayılan bir enfeksiyondur, bu yüzden bazen "öpüşme hastalığı" olarak adlandırılır. Mono geliştiren kişilerde bademciklerin etrafında beyaz irin lekeleri görülür. Diğer belirtiler ise şunlar olabilir:

grip benzeri belirtiler

başağrıları

ateş

vücut döküntüleri

şişmiş lenf düğümleri

yorgunluk

Bademcik Üzerindeki Beyaz Lekeler Nasıl Geçer?

Boğaz ağrısı için

Boğaz ağrısı nedeniyle oluşan beyaz lekelerde doktora gitmeniz tavsiye edilir. (Hastalık uzun sürerse)

Doktorunuz bir antibiyotik reçete edecektir. Doktorunuz ayrıca şişmeyi ve ağrıyı azaltmak için ibuprofen gibi reçetesiz satılan ilaçlar önerebilir. İlaç içmeye ek olarak, çok dinlenin. Şişmeyi ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilecek ılık tuzlu su ile gargara yapmayı da deneyebilirsiniz.

Pamukçuk için

Doktorlar genellikle pamukçuk tedavisi için antifungal ilaçlar reçete eder. Tuzlu su gargara yapmak ve ağzınızı su ile durulamak mayanın ağzınızın ötesine yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Bademcik taşları için

Rahatsızlık aşırı olmadığı sürece bademcik taşlarının tedavisi genellikle gerekli değildir. Vücudunuz taşları doğal olarak ortadan kaldıracaktır. Yatakları temizlemek için kraker veya diğer gevrek yiyecekleri yemek ve tuzlu su püskürtmek gibi evdeki yöntemleri deneyebilirsiniz.

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Bademcik iltihabı nasıl geçer?

Bademcik iltihabınız bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, doktorunuz size bir antibiyotik kürü reçete edecektir. Daha iyi hissetmeye başlasanız bile tüm antibiyotik kürünü bitirdiğinizden emin olmalısınız.

Antibiyotikle Geçmeyen Bademcik İltihabı

Antibiyotikle geçmeyen bademcik iltihabı farklı durumların sinyali olabilir. Sinyal denince hemen endişelenmeyin! Antibiyotikler viral bir enfeksiyon için etkili değildir. Bademcik iltihabınıza viral bir enfeksiyon neden oluyorsa, tedaviniz semptomların giderilmesine odaklanmanız gerekir, örneğin:

Boca dinlenin.

İçme suyu, bitki çayı ve diğer sıvılarla boğazınızı nemlendirin. Kafeinli veya şekerli içeceklerden kaçının.

Ağrı ve ateşi hafifletmek için asetaminofen ve ibuprofen gibi reçetesiz satılan ilaçlar kullanın. Çocuklara ve gençlere asla aspirin verilmemesi gerektiğini unutmayın, çünkü Reye sendromu riskini artırır.

Boğazdaki mikropları öldürmek için tuzlu suyla gargara yapabilirsiniz veya boğaz pastili emebilirsiniz. Ilık sıvılar içmek ve bir nemlendirici kullanmak da boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Yukarıdaki evde tedavi önlemleri, bakteriyel enfeksiyonun neden olduğu bademcik iltihabı için de yararlı olabilir.

Evde Bitkisel Yöntemlerle Badem İltihabı Nasıl Geçer?

Aşağıdaki bitkileri ve kürleri uyguladığınız takdirde boğaz ağrısı ve bademcik ağrınız hafifleyecektir:

Papatya çayı. Binlerce yıldır şifa amacıyla kullanılan papatya çayı, doğal özellikleri sayesinde boğazınızı rahatlatacaktır.

Nane yağı

Sarımsak. ...

Adaçayı

Meyan kökü

Karanfil

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