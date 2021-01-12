Son dakika: İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A haber'e açıkladı! Aşı takvimi nasıl olacak?

Aşılama için bir program geliştirildiğini belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgının seyri ile ilgili önemli açıklamalar yaparak aşılama uygulamalarının nasıl olacağını A haber'de anlattı. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "Koronavirüs salgınında mücadelede dünyaya örnek olabilecek şekilde bir sistem geliştirdik. Nasıl ki evinden çıkamayacak vatandaşlarımıza ilaçlarını evine kadar getirdiysek yine evinden çıkmayanlar için aşıyı evde uygulayabileceğiz." dedi.

İSTANBUL'DA AŞI TAKVİMİ NASIL OLACAK?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bu salgın elektronik sistemimizin önemini anlamamızı sağladı. Aşılama diye bir program oluşturuldu. Aşılamayı bu programla yapacağız. İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek. İnsanlar nerede ne zaman aşı olmak istiyorsa onu belirtecek ve bu şekilde uygulanacak. Aşı kuyruğuna girme gibi bir durum olmayacak. İnsanların yaş grupları ve belirlenen aşılama kriterlerine göre aşıyı hak etme durumu belirlenecek. Yatalak, hasta veya aşılama merkezlerine ulaşamayacak vatandaşlarımıza evde aşılama yapacağız. Bu konuda kimse endişe etmesin. İnsanlar aşıyı hak ettiklerini öğrenip, hak ettikleri andan itibaren elektronik sistemde veya çağrı merkezlerinden randevu alıp aşı planını oluşturacak. İlk doz aşıdan sonra yarım saat beklenecek ve ikinci doz için planlama yapılacak. Günde 400 bine kadar aşı yapabilme kapasitemiz var. Tabi öncelikle sağlık çalışanları olacak." dedi.

Koronavirüs aşısı takvimi İstanbul'da nasıl olacak? | Video

SALGINA KARŞI EN GÜÇLÜ SİLAH; AŞI!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu," İnsanlardaki yaşam süresi aşılamanın yüzyıllardır uygulanması sebebiyle arttı. İnsanların ölüm oranları şu an dolaşım sistemi rahatsızlıklarından kaynaklanıyor. Özellikle koronavirüs için şunu söyleyebiliriz; maske ve mesafeden sonra en önemli silah aşı! Elimizdeki silahı kullanıp kullanmamanın tartışılması doğru değil. Koronavirüs aslında yıllar önce SARS olarak salgın yaptı ancak dünya geneline dağılmadı. Bu nedenle onların labaratuvarlarında zaten koronavirüse karşı aşı çalışmaları vardı. Bu salgın, sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu bize gösterdi. İnsanlar yalnızca maske mesafe ile değil bedenine iyi bakarak bu salgınla mücadele ediyor. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle toplumun sağlığa zararlı olan bağımlılıklarından kurtulmaları gerekir. Ben İl Sağlık Müdürü olarak sağlıkçıların çabasının herkes tarafından bilinmesini istiyorum. Bu salgından bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Herkesin aşı yapmasını istiyorum. Tartışmalar yanlış algı oluşturuyor. Bir adaya düşmüşüz ve bizi kurtaracak kayığın ahşap mı plastik mi olduğuna bakmadan o kayığa binip kurtulmamız gerekiyor. Aşı karşıtlığının bir faydası yok." dedi.

YAZ AYLARINDA BİZİ NELER BEKLİYOR?

Normalleşme ile ilgili tahminlerini belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "Bu salgında şöyle bir durum var. Yakın zamanlı öngörü yapılamıyor. Nisan ve Mayıs aylarında aşılamanın tam kapasiteye ulaşmasıyla bu salgının tamamen bitmesini istiyoruz Aşıyı doğru bir şekilde uyguladığımızda Mayıs aylarında rahatlama olacağını düşünüyorum. Farkındalık ve iletişim çok önemli. Kısıtlamalarla birlikte insanlar farkında oldu. İlk kısıtlamayla insanlar ciddi bir salgının olduğunu fark etti ve uyum gösterdi. Vaka sayılarımız düştü. Bunu hep birlikte başardık." dedi.