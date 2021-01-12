Koronavirüs aşısı takvimi İstanbul'da nasıl olacak? | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan canlı yayında koronavirüs aşısı takvimi açıklaması!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ahaber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Salgının kontrol altında olduğunu belirten Memişoğlu, aşılama konusunda gerekli organizasyonun yapıldığını ve aşılamanın adım adım yapılacağını belirtti. En çok merak edilen konulara açıklık getiren Memişoğlu, "Pozitif vakalarımızı gelişen teknolojiden faydalanarak anlık takip ediyoruz. Aşı içinde aynı yöntemi uygulayacağız." dedi.