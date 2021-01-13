Son dakika: Uzman isim aşının etkinlik oranı tartışmasına son noktayı koydu: Ağır hastalıktan yüzde 100 koruyor!

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgını dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de Covid-19'a karşı kullanılacak olan Çin aşısı CoronaVac, 81 ilde uygulanmaya başlayacak. Randevu sistemi ile gerçekleştirilecek olan aşı çalışması öncelikle sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanması planlanıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yapılan faz3 çalışmalarından sonra CoronaVac aşısının etkinlik oranı yüzde 91,25 olarak açıkladı. Brezilya'da ise bu oran 50,4 olarak belirtildi. Aşının etkinlik oranlarına ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, yapılan çalışmalarda CoronaVac aşısının ağır hastalıktan yüzde 100 koruduğunu belirterek Brezilya'daki aşının etkinlik konusuna açıklık getirdi.
"AŞIDA BAŞARI KRİTERLERİNDEN BİR TANESİ…"
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: "Çin'in Coronavac aşısının Brezilya'da etkinlik oranı yüzde 50.4 olsa bile "Aşı yapılan kimsede ağır hastalık geçirilmedi" olarak belirtiliyor. Bu cümleden bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki aşı ağır hastalıktan yüzde 100 koruyor. Hafif hastalıktan koruma oranı ise yüzde 78, geriye kalan yüzde 22 ise hastaneye başvuracak kadar hafif şikayetleri olmuş.
Brezilya'da yapılan çalışmalarda aşı yaptıranların yüzde 100'ü ağır hastalık geçirmemiş, yüzde 78'i hafif hastalık bile geçirmemiş. Bir aşının kriterlerini ölçebilmek için sadece bu parametreleri kullanmamak gerekiyor. Ön faz değerlendirmelerinde net bir sonuç beklemek daha faydalı olacaktır. Şunu belirtmek isterim ki Sinovac aşısının ağır hastalıktan korunma ihtimali yüzde 100, hastaneye yatış olayının olmaması aşıda başarı kriterlerinden bir tanesidir." dedi.
"AĞIR HASTALIK GEÇİRMEME DURUMUNDAKİ YÜZDE..."
Oğuztürk: "Aşı yaptırdıktan sonra yüzde 100 başarılı olacak diye bir kriter söz konusu değil. Dünya üzerinde üretilmiş hiçbir aşı yüzde 100 başarı sağlamış değildir. Birincisi bizim için kriter yüzde 65'in üzerindeki başarı oranıdır. İkincisi ise ağır hastalık geçirmeme durumundaki yüzdedir. Bu Brezilya'daki oran için yüzde 100 değerdir. " dedi.
"AŞILAMA OLSA BİLE ANTİKOR ÜRETME SÜRESİ…"
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: "Aşının kullanım onayı verildikten sonra 81 ilde hastanelerde oluşturulan aşı odalarında randevu sistemi ile aşılanmaya başlanacak. İnsanlar e-nabız ya da sms üzerinden, aşıya uygun olup olmadıklarını görmüş olacaklar. Daha sonrasında belirtilen hastanelerden randevu alarak aşılarını gönül rahatlığıyla olabilecekler.
"ORTALAMA 6 HAFTA GEREKİYOR"
İnsanlar aşı yaptırdıktan sonra belli bir süre maske ve hijyen kurallarına uymak zorundalar. Çünkü vücut daha sonra virüsle karşılaşma durumuna karşı üretecek olan antikorları hemen üretmiyor, belli bir süre geçmesi gerekiyor. En ideal süre; birinci aşıyı yaptırdınız, 28 gün sonra ikinci aşıyı yaptırdıktan 14 gün sonra tam olarak bir koruyuculuk oluşmuş oluyor. Özetle ilk aşıyı yaptırdıktan sonra tam anlamıyla koruyuculuğun oluşması için ortalama 6 hafta gerekiyor. Bu noktada aşı yaptıranların maske, mesafe kurallarına uyması gerekiyor. Çünkü aşı yaptırsa bile virüsle karşılaşıldığında hastalanma riskleri ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.