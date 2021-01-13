Son dakika: Uzman isim aşının etkinlik oranı tartışmasına son noktayı koydu: Ağır hastalıktan yüzde 100 koruyor!

"AŞIDA BAŞARI KRİTERLERİNDEN BİR TANESİ…"

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: "Çin'in Coronavac aşısının Brezilya'da etkinlik oranı yüzde 50.4 olsa bile "Aşı yapılan kimsede ağır hastalık geçirilmedi" olarak belirtiliyor. Bu cümleden bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki aşı ağır hastalıktan yüzde 100 koruyor. Hafif hastalıktan koruma oranı ise yüzde 78, geriye kalan yüzde 22 ise hastaneye başvuracak kadar hafif şikayetleri olmuş.

Brezilya'da yapılan çalışmalarda aşı yaptıranların yüzde 100'ü ağır hastalık geçirmemiş, yüzde 78'i hafif hastalık bile geçirmemiş. Bir aşının kriterlerini ölçebilmek için sadece bu parametreleri kullanmamak gerekiyor. Ön faz değerlendirmelerinde net bir sonuç beklemek daha faydalı olacaktır. Şunu belirtmek isterim ki Sinovac aşısının ağır hastalıktan korunma ihtimali yüzde 100, hastaneye yatış olayının olmaması aşıda başarı kriterlerinden bir tanesidir." dedi.