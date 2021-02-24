Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir? Gırtlak Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Ses telleri gırtlağın orta bölümünde yer alır. Alt kısım ise soluk borusu ile bağlantıyı sağlar.



Gırtlak kanseri, kanser türleri arasında, görülme sıklığı bakımından ilk 10 arasında yer almamakla birlikte, özellikle sigara içenler arasında yaygın olarak görülmektedir.



Sigarada bulunan bazı kimyasal bileşenler, gırtlak hücrelerinin yapısını değiştirerek tümör oluşumuna zemin hazırlar.



Sigarayı bıraktıktan 10-15 yıl sonra, sigara nedeniyle gırtlak kanserine yakalanma riski %60-70 oranında azalmaktadır.



Gırtlak kanseri en çok 55-64 yaş arasında (%30 oranında) görülen bir kanser türüdür.



Gırtlak Kanseri Belirtileri

Gırtlak kanseri genellikle ses tellerine yakın bölgelerde oluşur. Bu nedenle kanserin ilk belirtileri sesin değişimiyle alakalıdır. Örneğin sesiniz normalden kısık çıkabilir.



Gırtlak kanserinin ses kısıklığı dışındaki diğer belirtileri şöyledir;



Yutkunma zorluğu ve yutkunurken ağrı,

Gırtlak bölgesinde şişlik,

İnatçı öksürük,

Geçmeyen boğaz ağrısı,

Nefes kokusu,

Kulak ağrısı,

Nefes darlığı,

Nefes alıp verirken hırıltı çıkarma,

Nedeni belirlenemeyen kilo kaybı,

Halsizlik ve aşırı yorgunluk.

2-3 hafta süren ve nedenini tam olarak belirleyemediğiniz ses kısıklığı için kısa sürede doktora görünmelisiniz.



Eğer kanser ses tellerine yakın bir bölgede değilse ilk belirti, geçmeyen boğaz ağrısı ve gırtlak bölgesinde şişlik olabilir.



Gırtlak Kanseri Oluşumu

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi gırtlak kanseri de, eskiyen hücrelerin yenileriyle yer değiştirmesi sırasında, eski hücrelerin ölmemesi ve birikmeye başlamasıyla oluşur.



Vücudun artık ihtiyaç duymadığı bu hücreler biriktikçe tümörler oluşturur. Bu tümörler, iyi huylu (selim) veya kanserli olabilir.



İyi huylu tümörler (polipler veya nodüller) genellikle hayatı tehdit etmez, tedavi edildiklerinde tekrar oluşmazlar, çevrelerinde bulunan dokulara ve vücudun diğer bölgelerine yayılmazlar.



Ancak kanserli tümörler tedaviden sonra tekrar oluşabilir, çevresinde bulunan dokuları ve organları işgal etme eğilimindedir ve vücudun diğer bölgelerine yayılırlar.



Bazı insanların neden gırtlak kanseri olduğu ve diğerlerinin olmadığı konusunda uzmanların net bir cevabı bulunmuyor.



Bilinen bir gerçek, gırtlak kanseri vakalarının büyük çoğunluğunu sigara tiryakilerinin oluşturduğu. Uzmanlar, sigara kadar olmasa da, düzenli alkol tüketiminin de gırtlak kanseri riskini önemli oranda arttırdığının altını çiziyor.



Gırtlak kanserinin diğer olası nedenleri arasında; fazla miktarda hayvansal yağ içeren beslenme şekli, genetik nedenler ve reflü nedeniyle yemek borusuna çıkan mide asidinin zamanla gırtlağı tahriş etmesi gösteriliyor.

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GIRTLAK KANSERİ TEŞHİSİ NASIL KONUR?



GIRTLAK KANSERİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Doktorunuz önce belirtiler hakkında sizden detaylı bilgiler alıp, sağlık geçmişinizi inceleyecektir. Daha sonra elle muayene ile gırtlak bölgesinde herhangi bir şişlik olup olmadığı kontrol edilir.Uzman, gırtlak bölgesini görebilmek için "nasendoscope" adı verilen ince, esnek bir tüp kullanabilir. Bu tüp burundan gırtlağa indirilir.Ucunda ışık ve kamera bulunan tüp sayesinde gırtlak bölgesi daha detaylı olarak incelenebilmektedir.Tüpün burundan girmesi bir miktar rahatsızlık verebilir ancak bu işlem sadece bir kaç dakika sürer. Eğer tüpten önce gırtlak bölgesinde uyuşturucu sprey kullanıldıysa, uyuşukluk hissi gidene kadar bir şey yiyip içmemelisiniz.Gırtlağın gözle muayenesi için kullanılan bir diğer yöntem ise laringoskopi'dir. Laringoskopi yöntemi gırtlağın ağızdan sokulan kamera ile muayenesidir.2 tip laringoskopi vardır. Birincisi doktor muayenehanesinde uygulanabilen aynalı endirek laringoskopi, ikincisi ise esnek bir tüpün ucuna bağlı kameralı direkt laringoskopi. Bu yöntemlerle doktor ses tellerinin bulunduğu bölgeyi detaylı olarak inceleyebilir.Laringoskopi sırasında doktor, gırtlakta normal dışı gördüğü bölgelerden doku örneği (biyopsi) alabilir. Doku örnekleri daha sonra laboratuvar ortamında incelenir ve bu yöntem gırtlak kanseri teşhisinde kullanılan en etkili ve önemli yöntemdir.

Gırtlak kanseri, başlangıç aşamasında tespit edilirse radyasyon terapisi kullanılabilir. İlerlemiş gırtlak kanseri için kemoterapi ve radyasyon terapisi birlikte kullanılabilir.



Gırtlak kanseri tedavisi için seçilecek yöntem hastanın genel sağlık durumuyla ve kanserin başka organlara veya dokulara yayılıp yayılmadığıyla yakından ilgilidir.



Gırtlak kanseri tedavisinde sık kullanılan bir diğer yöntem ise ameliyattır.



Ameliyat bölgesi neşter veya lazerle açılabilmektedir. Kullanılacak ameliyat yöntemi konusunda doktordan daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ameliyat sırasında cerrah, kanserin gırtlağın ne kadarını işgal ettiğine bağlı olarak gırtlağın tamamını veya sadece bir kısmını alabilir. Operasyon sırasında bu bölgede bulunan lenf bezleri de alınabilir.



Ameliyat sonrası sigara ve alkol kullanmaya devam eden hastalarda tedavinin başarılı olma oranı oldukça düşük ve kanserin tekrar etme olasılığı oldukça yüksektir.



Gırtlak kanseri tedavisinin başarı oranında aşağıdaki noktalar önem taşır;



Kanserin hangi aşamada olduğu,

Tümörün yeri ve büyüklüğü,

Hastanın yaşı, cinsiyeti, genel sağlık durumu,

Hangi tedavi yönteminin seçileceği ise genellikle aşağıdaki noktalara göre belirlenmektedir;



Kanserin hangi aşamada olduğu,

Tümörün konumu ve büyüklüğü,

Hastanın konuşma, yeme ve nefes alma yeteneğinin ne derece korunabileceği,

Kanserin tekrar edip etmeyeceği,

Gırtlak Kanseri İle İlgili Bazı Rakamlar

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı'nın gırtlak kanseri üzerine yayınladığı bir istatistik bilgisi bulunmuyor. Ancak ABD verilerine göre, sadece 2013 yılında gırtlak kanserine yakalanan kişi sayısı 13.000. Bunların 10.000'i erkek, 3000'i kadın ve çoğunluğu 65 yaşın üzerinde.



Şu anda ABD'de gırtlak kanseri ile yaşayanların sayısı yaklaşık 90.000. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü rakamlarına göre gırtlak kanseri teşhisi konan kişilerin %60'ı 5 yıldan fazla yaşıyor.



Kanserin gırtlak dışına yayılmadığı hastalarda ise bu oran %75'lere kadar çıkıyor. Gırtlak kanseri erkekler arasında daha yaygın.



Her 6 erkeğe karşılık sadece 1.3 kadın gırtlak kanserine yakalanıyor.

ÖZETLE;

Sigara ve alkol kullanımı gırtlak kanseri riskini yükseltmektedir.

Uzun süre devam eden ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir.

Gırtlak kanseri, erkeklerde daha yaygın olarak görülen bir kanser türüdür.

Tedavisinde seçilecek yöntem tümörün büyüklüğüne ve nerede bulunduğuna göre değişebilmektedir.