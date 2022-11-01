Göğüs Ağrısı Nedir, Belirtileri Neler? Sebebi Nedir ve Nasıl Geçer, Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Göğüs ağrısı sebepleri nelerdir?

Genelde romatizmal hastalıklar, göğüs kafesine alınan darbeler ile kaslarda olan zedelenmeler, kırılan kaburgalar, göğüs boşluğu ve batını birbirinden ayıran diyaframın iltihaplanması, akciğeri çevreleyen zarın iltihaplanması şiddetli göğüs ağrıları yapabilir. Hatta hastanın, bıçak sokuluyor ya da elektrik çarpıyor diye nitelendirdiği, nefes almada zorluk çıkaracak kadar ağrı oluşabilmektedir. Batında oluşan kitleler ve gaz, göğüs kısmına baskı yaparak şiddetli ağrı oluşturabilir. Akciğer iltihapları, zatürre, bronşit gibi hastalıklarda göğsün yan kısımlarında ağrı oluşturabilir. Soluk borusu ve akciğer kanserleri çok şiddetli ağrılar yapmaktadır. Göğüs ağrısı sol göğüs, sol kol ve çene üzerinde bir etki gösteriyorsa ve fiziksel bir aktivite ile başlayarak, dinlendikçe azalıyorsa, ilk olarak damarlara bağlı rahatsızlıklardan şüphelenilir.

Göğüs ağrıları, solunum şiddetine göre değişiyor ve göğüste batmalar oluşuyorsa, alt tabanda ciddi rahatsızlıklar olabilir, geniş tetkikler yapılmalıdır. Akciğer kaynaklı göğüs ağrılarını ele aldığımızda, akciğerde virüs kaynaklı hastalıklar, atardamar tıkanıklıkları, akciğer sönmesi, akciğer kanseri gibi hastalıklar düşünülmektedir. Ayrıca, mide ve bağırsaktaki olumsuz hastalıklar göğüs bölgesine baskı yapabilmektedir. Kırıklar, çatlaklar, kas zedelenmeleri gibi rahatsızlıklar göğüs ağrısı yapabilmektedir. Psikolojik olarak bile görülebilen göğüs ağrıları vardır. Örneğin, panik atak hastaları en çok göğüs ağrılarından şikayet ederler.

Göğüs ağrısı belirtileri nelerdir?

Enfeksiyona bağlı oluşan göğüs ağrılarında, öksürük, balgam sıklıkla görülür. Derin alınan nefeste ağrı artar. Kanser türevi olan ağrılarda başta hafif olarak sızlamalar vardır. Daha sonra kanser yayıldıkça ağrıda artmaya başlar. Kalp kökenli ağrılarda, fiziksel efor harcandığında göğse şiddetle giren ve baskı vardır.

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