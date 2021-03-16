Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Bu bitki koronavirüsü ciğerlere inmeden yok ediyor!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüse karşı vücudu korumak için yalnızca vitamin desteği almanın yeterli olmayacağını bunun yanında düzenli ve sağlıklı beslenmenin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, " Her organın bağışıklık sistemi farklı çalışır. Genel olarak bazı mineraller ve vitaminler bağışıklık sistemini güçlendirir. Karaciğerin, kalbin, böbreğin kendine özgü bağışıklık sistemi vardır. Bağışıklık sistemi deyince akla yalnızca antioksidan ve vitaminler geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için işi bir tek vitamine bağlayamazsınız. Sadece C, E veya B1, B2 vitaminler alarak bağışıklık sistemi güçlenmez. Vücudun kendini ürettiği antioksidanlar var. Bunları güçlendirmeniz lazım." dedi.

KORONAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK NASIL GÜÇLENİR?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede beslenme birinci derecede rol oynuyor. Koronavirüsün insan vücuduna girişi için üç kapı var. Bunlardan bir tanesi göz… Elinizi yüzünüze, gözünüze götürmediğiniz sürece bir problem yok. İkinci kapı; burun, üçüncü kapı ise ağız" dedi.