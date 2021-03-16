Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Bu bitki koronavirüsü ciğerlere inmeden yok ediyor! Koku kaybını anında gideriyor…

Koronavirüsle mücadelede bir yıl geride kaldı. Mutasyonla birlikte koronavirüse karşı alınan tedbirlerin önemi daha da arttı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüse karşı vücut direncini artıran besinleri sıraladı. Bağışıklığın güçlenmesi için yalnızca vitamin almanın yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. İbrahim saraçooğlu, koronavirüsü anında yok eden bitkiyi açıkladı. Koronavirüs geçirenlerin en büyük şikayeti olan koku kaybının da çözümünün oldukça basit olduğunu belirten Prof. Dr. Saraçoğlu sabah.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüse karşı vücudu korumak için yalnızca vitamin desteği almanın yeterli olmayacağını bunun yanında düzenli ve sağlıklı beslenmenin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, " Her organın bağışıklık sistemi farklı çalışır. Genel olarak bazı mineraller ve vitaminler bağışıklık sistemini güçlendirir. Karaciğerin, kalbin, böbreğin kendine özgü bağışıklık sistemi vardır. Bağışıklık sistemi deyince akla yalnızca antioksidan ve vitaminler geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için işi bir tek vitamine bağlayamazsınız. Sadece C, E veya B1, B2 vitaminler alarak bağışıklık sistemi güçlenmez. Vücudun kendini ürettiği antioksidanlar var. Bunları güçlendirmeniz lazım." dedi.