Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Kovid-19 için 5 pratik tavsiye
Giriş Tarihi: 21.3.2021 11:28 Son Güncelleme: 21.3.2021 11:41

Prof. Dr. ve 'den Kovid-19 için 5 pratik tavsiye

HASAN AY HASAN AY
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Kovid-19 için 5 pratik tavsiye

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması 'in kurucu ortakları Prof. Dr. ve , Türkiye'nin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı ziyaret etti. Büyükelçi Aydın, Türeci ve Şahin’in Kovid 19’a karşı bazı pratik tavsiyelerini sıraladı.

Almanya Cumhurbaşkanının verdiği Almanya Liyakat Nişanı'nı almak üzere Berlin'de bulunan BioNTech kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, önceki gün Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı ziyaret etmişti. Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın tarafından karşılanan Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci ilk olarak kançılarya binasını gezmişti.

İŞTE O TAVSİYELER...

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ziyarete ilişkin olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Şahin ve Türeci'nin Kovid 19'a karşı verdiği tavsiyeleri verdi. Aydın, paylaşımında, "Büyükelçiliğimizde ağırladığımız Dr Türeci ve Prof Şahin'in Covid'e karşı bazı pratik tavsiyeleri: 1. Sağlıklı beslenme (Akdeniz mutfağı)2. Düzenli spor ve hareket 3. Probiyotik tüketimi 4. C ve D vitamini takviyesi 5. Tabii ki asgari temas, maske ve hijyen kurallarına uyum" dedi.

Son dakika: BionTech aşısının mucidi Uğur Şahin'den mutasyon ve karantina açıklaması

ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Kovid-19 için 5 pratik tavsiye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA