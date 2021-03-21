Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Kovid-19 için 5 pratik tavsiye

Almanya Cumhurbaşkanının verdiği Almanya Liyakat Nişanı'nı almak üzere Berlin'de bulunan BioNTech kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, önceki gün Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı ziyaret etmişti. Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın tarafından karşılanan Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci ilk olarak kançılarya binasını gezmişti.

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Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ziyarete ilişkin olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Şahin ve Türeci'nin Kovid 19'a karşı verdiği tavsiyeleri verdi. Aydın, paylaşımında, "Büyükelçiliğimizde ağırladığımız Dr Türeci ve Prof Şahin'in Covid'e karşı bazı pratik tavsiyeleri: 1. Sağlıklı beslenme (Akdeniz mutfağı)2. Düzenli spor ve hareket 3. Probiyotik tüketimi 4. C ve D vitamini takviyesi 5. Tabii ki asgari temas, maske ve hijyen kurallarına uyum" dedi.

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