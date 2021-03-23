Diyetteyken yapılan yanlışlar nelerdir? Diyette doğru bilinen yanlışlar

Diyet yapmaya karar verdiğiniz zaman öncelikle her bedenin farklı olduğunu ve herkesin kilo verme şeklinin farklı olabileceğini unutmamalısınız. Bu durum kişilerin yaşına, kan değerlerine, metabolizma hızına ve daha birçok şeye göre değişiklik göstermektedir. Birisi için kilo almaya engel olan bir besin, başkası için engel olmayabilir. Ya da bir kişi spor yapmadan zayıflayabiliyorken bir başkasının sporsuz zayıflaması mümkün olmayabilir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak kendi bedeninizin farkında olmanız en önemli aşamalardan biridir. Örneğin vücudunuzdaki vitamin değerleri düşükse ve siz kilo aldıracağını düşünerek meyve yemeyi bırakırsanız vücut direnciniz düşecektir. Buna bağlı olarak bağışıklığınız zayıflayabilir ve hasta olmaya daha müsait bir hale gelebilirsiniz. Ayrıca bazı vitaminlerin vücutta eksik olması kilo vermenizi zorlaştırıcı bir etkendir. Bu yüzden kendi vücudunuzu dinlemeniz ve vücudunuzun ihtiyaçlarına göre bir yol seçmeniz, sağlıklı kilo vermenin ilk aşamalarından biridir.

Diyette doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Protein ile beslenmek zayıflatır: En sık yapılan diyet hatalarından biridir. Zayıflama sürecinde her besin grubundan tüketmeniz gerekir. Bu sayede daha kalıcı ve sağlıklı kilo verebilirsiniz. Sadece protein ile beslenmek kilo vermenizi sağlar ancak vücut değerlerinizde oynamalar olabilir. Bir süre sonra kolesterolünüz yükselir ve sindirim problemleri yaşarsınız. Bu yüzden lifli gıdalar tüketerek beslenmenizi mutlaka dengelemelisiniz. Kilo verebilmek için herhangi bir besin grubunu hayatınızdan çıkarmanız gerekmez.

Uzun süre aç kalmalıyım: Vücudu aç bırakarak zayıflamaya çalışmak en sık görülen diyet hatalarından bir diğeridir. Aç kalarak yapılan diyetlerde zayıflama gerçekleştiği doğrudur. Ancak bu zayıflama yöntemi sağlıklı değildir ve aç kalmayı bıraktığınız zaman tekrar verdiğiniz kiloları alırsınız. Aç kalarak verilen kilolar vücudun yağ kütlesinden verilmez. Genellikle vücutta su ve kas kaybı oluşur ve bu da zayıflama zannedilir. Metabolizmanın hızlanması için kendinizi aç bırakmamanız gerekir. Sağlıklı ara öğünler yapmanız ve öğün atlamamanız diyet aşamasında oldukça önemlidir.

Zeytinyağı kilo yapmaz: Diyet yaparken yağlı yiyeceklerden genellikle uzak durulur. Zeytinyağı ise diğer yağlardan farklı görülür ve zeytinyağının kalorisinden korkulmaz. Ancak 1 tatlı kaşığı tereyağı 45 kalori iken 1 tatlı kaşığı zeytinyağı da 45 kaloridir. Kilo verme vücudun kalori alımına göre sağlanır ve vücut aldığı kaloriye göre yağ yakımını gerçekleştirir. Bu yüzden zeytinyağını daha sağlıklı olduğu için diyetlerinizde kontrolsüz bir şekilde kullanmanız kilo vermenize engel olacaktır.

Bitki çayı zayıflatır: Günlük kalori miktarınızda değişiklik yapmadan, sadece bitki çaylarına yönelerek yağ yakımı sağlamanız ve kilo vermeniz mümkün değildir. Yeşil çay, kayısı çayı, adaçayı gibi bitki çayları metabolizmanızı hızlandırarak dolaylı yollarla zayıflamaya katkı sağlar. Bu tür çayların etkisini görebilmek için gün içerisinde tükettiğiniz besinlerin kalori miktarına dikkat etmelisiniz.

Light ürünler kilo yapmaz: Diyet yaparken, light ürünlere yönelmeniz iyi bir şeydir. Ancak bu ürünler kalori içermiyormuş gibi kabul edilerek, kontrolsüz bir şekilde tüketildiği zaman büyük bir yanlışa düşmüş olursunuz. Diyet ürünlerinin kalori miktarı azaltılmıştır. Yağ oranı ya da şeker oranını azaltarak kalorileri düşürülmüş olan diyet ürünleri, yine de sıfır kalori değildir. Nasıl olsa light diyerek bir paket bisküvi yemek kilo vermekten ziyade kilo almanıza sebep olacaktır. Bu tür ürünleri kontrollü tüketmeye dikkat etmelisiniz.

Meyve yemek kilo aldırır: En sık düşülen hatalardan biridir. Meyveler şeker içerdiği için zayıflamaya engel olarak görülür ve diyetlerde meyve yemekten kaçınılır. Özellikle yemekten sonra yenilen meyvenin vücuda direkt yağ olarak yansıdığına inanılır. Ancak meyveler insan vücudu için gerekli olan birçok vitamin ve minerali içerisinde barındırır. Üstelik hazır ve paketlenmiş gıdaların içerisindeki şeker ile meyvenin içerisindeki şeker arasında büyük farklar vardır. Diyet yaparken ara öğünlerinizde mutlaka meyve tüketmelisiniz. Hem tatlı ihtiyacınız, hem de günlük vitamin ve mineral ihtiyacınız meyve tüketerek sağlanmış olur.

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