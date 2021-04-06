Son dakika: Koronavirüste salgın belirtileri değişti: Nezle olduysanız dikkat!

SON DAKİKA KORONAVİRÜSTE SEMPTOM DEĞİŞİKLİKLERİ VAR

Ancak bazı uzmanlar, rakamların daha da yükseleceğini iddia ediyor. Hükümette verilere ve gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmelere göre, iki-üç hafta içerisinde platoya ulaşılabilecek. Ramazan döneminde, hem kurallar hem de orucun etkisiyle toplumsal hareketlilik yavaşlayacak. Bu yavaşlamanın olumlu etkileri görülecek.