Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması panik yarattı! Üç yeni tedbir!

NEZLE OLDUĞUNU SANANLARIN ÇOĞU COVID-19

"İngiltere mutasyonunun üç farklı belirtisi ortaya çıktı. Covid-19 burun akıntısı, hapşırma ve titreme şeklinde de belirti gösterebiliyor. Diğer mutasyonlarda bu belirtiler yoktu. Şu an nezle ile karıştırılmasının nedeni de bu." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerine şöyle devam etti; "Covid-19 tıpkı nezle gibi burun akıntısı şeklinde ortaya çıkabiliyor. Mevsim itibariyle nezle olduğunu düşünen insanların birçoğu aslında covid-19 olabilir. En ufacık bir burun akıntısı veya hapşırmanın alerjik reaksiyon değil covid-19 olabileceğini unutmayın. PCR testi ilk üç negatif çıkabiliyor. Hastalığın beşinci ve altıncı gününde pozitife dönebiliyor. Bu nedenle negatif çıktım deyip covid-19 şüphesi olmadığını düşünmeyin. PCR testinin negatif çıkması koronavirüs olmadığınız anlamına gelmiyor. Belirti devam ediyorsa mutlaka beşinci gün tekrar test yaptırın."