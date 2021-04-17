İngiltere mutasyonu bu kişilerde daha çok görülüyor!

Sağlık Bakanlığı, sigaranın Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığını belirterek, ramazanın sigarayı bırakmak için bir fırsat olabileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sigara ve tütün kullanımının, Kovid-19 ile mücadele edilen şu günlerde her zamankinden çok daha fazla tehlike içerdiği belirtildi.mBilimsel çalışmaların, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre Kovid-19'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:
"Sigara kullanımı, ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor. Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor.
7 GÜN 24 SAAT HİZMET
Açıklamada, sigarayı bırakmak isteyenler için Sağlık Bakanlığı "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı"nın ramazanda da 7 gün 24 saat hizmet verdiği bildirilildi.
Sağlık Bakanlığı'nın bu açıklamasının ardından sigaranın koronavirüse yakalanma riskini de artırdığını belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, sigara ve covid-19 ilişkisinde İngiltere mutasyonuna dikkat çekti. Prof. Dr. Vefik Arıca, "Özellikle şu anda koronavirüsün %80 den fazlasının İngiltere mutasyonlu olduğunu varsayarsak, bu dönemde sigara içilmesinin İngiltere mutasyonlu virüse maruziyeti arttıracağı ve hastaneye başvuru oranlarını arttırabileceğini biliyoruz." dedi.
DÜZENLİ UYKU VE DÜZENLİ BESLENME...
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bu dönemde özellikle düzenli ve kaliteli uyku (karanlık oda da ve en az 7 saat), düzenli beslenme (özellikle proteinden ağırlıklı beslenme), hafif egzersiz bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yanında sigaranın bırakılmasının koronavirüse bağlı yoğun bakıma yatışı ve ölümleri azaltabileceği biliniyor." dedi.
AKCİĞER HASARINI 14 KAT ARTIRIYOR
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Şimdiye kadar olan bilimsel verilerle koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan kişilerin eğer sigara içimi var ise akciğerde oluşabilecek hasarı 14 kat daha fazla arttırabileceğini yani şiddetini arttırdığını biliyorduk. Yapılan araştırmalara göre, İngiltere mutasyonu ile sigara içilmesi arasındaki yakın ilişki ve sigara içilmesinin İngiltere mutasyonlu koronavirüse duyarlılığı arttırıyor." dedi.
"Sigara içilirken maskenin çıkarılması, sigara içilmesiyle ağız ve burun hasarının oluşması, solunum yoluyla sigaranın üflenmesi, sigara içerken elin ağza sık götürülmesi, sigara içenlerin ağız ve burun içindeki yararlı bakterilerin azalması nedenlerinden dolayı sigara içen kişileri virüse ve de özellikle İngiltere mutasyonlu koronavirüse karşı vücudumuzu savunmasız hale getirmektedir."
AŞI OLMADAN 72 SAAT ÖNCE...
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Başka bir bilimsel yayında ise sigara içilmesinin aşıdan sonra oluşabilecek antikor oluşumu üzerine olumsuz etki edebileceği yönünde bulunmuştur. Bu nedenle Covid-19 aşısı için spesifik olmamakla beraber aşı olmadan önce sigaranın kesilmesi veya en az 72 saat içilmemesi gerekmektedir. Sigara içen insanların koronavirüse yakalandıktan sonra vücuttaki oksijen satürasyonunun hızla düşebileceği bu nedenle yakinen takibi gerekmektedir. Sigaranın akciğerlere ve tüm vücuda zararlarını bilmeyen yoktur, özellikle pandemi dönemlerinde özellikle içilmemesi gerektiği bilinmektedir." dedi.