Yeni araştırmada dikkat çeken sonuç! Günde 10 bin adım gerekli mi?

"10 bin adım" hedefinin 1960'lı yıllarda Japonya'da bir reklam kampanyası sırasında ortaya atıldığını ifade eden araştırmacılar, günde atılan 7 bin 500 adımın ardından egzersizin faydasının düştüğünü keşfetti. Yani araştırmacılar, günde 10 bin adıma kadar yürümenin hiçbir ek faydasını gözlemlemedi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, "2019 yılında yapılan bir çalışmada, yaşlı kadınlar arasında, günde yaklaşık 4400 adım kadar adım sayısı, günde yaklaşık 2700 adım ile karşılaştırıldığında daha düşük ölüm oranları ile önemli ölçüde ilişkili bulunmuştur." diye belirterek sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
"KADINLAR İÇİN GÜNDE 7200 ADIM, ERKEKLER İÇİN İSE 8200 ADIM"
Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan: "Alışılmış orta yoğunluklu fiziksel aktivite, belirli kardiyovasküler ve kas-iskelet sistemi hastalıkları ile belirli kanser türleri dahil olmak üzere çeşitli kronik hastalık risklerinin düşmesiyle ilişkilidir. Düzenli fiziksel aktivitenin sağlık yararları 25'ten fazla kronik tıbbi durum ve erken ölüm için riskinde en az %20-30 risk azalma sağlaması ile oldukça önemlidir. Adım sayısı, fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkili olduğundan, her gün uygun sayıda adım atmak sağlık faydaları açısından gereklidir.
Bazı ulusal veriler kadınlar için günde 7200 adım, erkekler için ise 8200 adım önerirken, bazı çalışmalarda cinsiyet açısından bir farklılık belirtilmemiştir."
"30 DAKİKADAN FAZLA ORTA YOĞUNLUKTA GÜNLÜK FİZİKSEL AKTİVİTE"
Dr. Dyt. Tapan: "Fiziksel hareketsizlik; obezite, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, diyabet ve tüm nedenlere bağlı ölümler dahil olmak üzere bir dizi olumsuz sağlık sonucu için önemli bir risk faktörü olarak kabul edilir.
Yetişkin halk sağlığı yönergeleri, 30 dakikadan fazla en azından orta yoğunlukta günlük fiziksel aktiviteyi teşvik etmektedirler." diye belirtti.
"2700 ADIM İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA…"
Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan: "2019 yılında yapılan bir çalışmada, yaşlı kadınlar arasında, günde yaklaşık 4400 adım kadar adım sayısı, günde yaklaşık 2700 adım ile karşılaştırıldığında daha düşük ölüm oranları ile önemli ölçüde ilişkili bulunmuştur. Günde daha fazla adımla, ölüm oranları, günde yaklaşık 7500 adım ile seviyelendirilmeden önce giderek azalmıştır.
Bir diğer çalışmada; 30 dakikalık minimal orta yoğunluklu fiziksel aktivitenin doğrudan 3000-4000 adıma dönüştüğüne dair kanıtlar birikmeye devam etmektedir. Günde yaklaşık 5000 adımdan az adım sayısı, daha yüksek obezite prevalansı ile ilişkili uygun bir hareketsizlik aktivitesi indeksi olabileceği göz önüne alındığında; önerilen bu hareketsiz aktivite indeksine 3000–4000 adım eklemek günde yaklaşık 8000–9000 adım anlamına gelmektedir."