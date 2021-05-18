Yeni araştırmada dikkat çeken sonuç! Günde 10 bin adım gerekli mi?

"10 bin adım" hedefinin 1960'lı yıllarda Japonya'da bir reklam kampanyası sırasında ortaya atıldığını ifade eden araştırmacılar, günde atılan 7 bin 500 adımın ardından egzersizin faydasının düştüğünü keşfetti. Yani araştırmacılar, günde 10 bin adıma kadar yürümenin hiçbir ek faydasını gözlemlemedi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, "2019 yılında yapılan bir çalışmada, yaşlı kadınlar arasında, günde yaklaşık 4400 adım kadar adım sayısı, günde yaklaşık 2700 adım ile karşılaştırıldığında daha düşük ölüm oranları ile önemli ölçüde ilişkili bulunmuştur." diye belirterek sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

"KADINLAR İÇİN GÜNDE 7200 ADIM, ERKEKLER İÇİN İSE 8200 ADIM"

Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan: "Alışılmış orta yoğunluklu fiziksel aktivite, belirli kardiyovasküler ve kas-iskelet sistemi hastalıkları ile belirli kanser türleri dahil olmak üzere çeşitli kronik hastalık risklerinin düşmesiyle ilişkilidir. Düzenli fiziksel aktivitenin sağlık yararları 25'ten fazla kronik tıbbi durum ve erken ölüm için riskinde en az %20-30 risk azalma sağlaması ile oldukça önemlidir. Adım sayısı, fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkili olduğundan, her gün uygun sayıda adım atmak sağlık faydaları açısından gereklidir.

Bazı ulusal veriler kadınlar için günde 7200 adım, erkekler için ise 8200 adım önerirken, bazı çalışmalarda cinsiyet açısından bir farklılık belirtilmemiştir."